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Посетитель кафе Friend's открыл стрельбу в потолок 08.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Во вторник утром посетитель кафе Friend's на Центральном проспекте неожиданно трижды выстрелил вверх. Никто не пострадал. А в тот же день 31-летнего стрелка задержали возле «Зеленопарка».

Оказалось, что на пистолет у него есть разрешение, судимости не имеет, наркотики не употребляет. Из-за чего стрелял не говорит. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, сообщило агентство «Москва».

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