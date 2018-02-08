Во вторник утром посетитель кафе Friend's на Центральном проспекте неожиданно трижды выстрелил вверх. Никто не пострадал. А в тот же день 31-летнего стрелка задержали возле «Зеленопарка».

Оказалось, что на пистолет у него есть разрешение, судимости не имеет, наркотики не употребляет. Из-за чего стрелял не говорит. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, сообщило агентство «Москва».