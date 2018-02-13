Экскурсию по зеленоградским предприятиям и встречу с городской администрацией для руководства «Мерседес-Бенц Рус» организовала 1 февраля «Корпорация развития Зеленограда». Гостей отвезли в «Зеленоградский наноцентр» и в «Центр 3D прототипирования», к резидентами бизнес-инкубатора и в Политехнический колледж №50. Генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе обсудил перспективы использования кадровых ресурсов и промышленного потенциала Зеленограда с двумя заместителями префекта — Алексеем Михальченковым и Андреем Новожиловым.
На встрече обсуждались вопросы обучения, переобучения и сертификации кадров в рамках развития кооперационных связей, как сообщил Zelenograd.ru Андрей Новожилов. В ходе визита была высказана заинтересованность в сотрудничестве в вопросах кадрового обеспечения, локализации производства автокомпонентов с участием предприятий инновационно-территориального кластера «Зеленоград».
Завод по производству автомобилей «Мерседес-Бенц» строится неподалеку от Зеленограда в индустриальном парке «Есипово». Запуск производства запланирован на первый квартал 2019 года, компания заинтересована в квалифицированных кадрах и в партнёрах — высокотехнологичных предприятиях, которые обеспечили бы услуги от поставки оборудования до его сервисного обслуживания.
«В округе очень высокий уровень технических специалистов, людей с высшим образованием среди работоспособного населения. Существуют особые условия для ведения бизнеса на территории Зеленограда» , — подчеркнул Михальченков.
«На наших площадях расположены компании, которые будут вам интересны, например, „Лазеры и аппаратура“, которые производят промышленное лазерное оборудование и, соответственно, компетентны в обслуживании станков такого типа», — рассказал гостям генеральный директор «КРЗ» Владимир Зайцев. По его словам, «КРЗ» может помочь наладить контакты с компаниями микро- и наноэлектронного профиля и с фирмами, специализирующимися на датчиках, а также с инициативной молодежью Зеленограда.
Делегация побывала в «Зеленоградском наноцентре», в «Центре 3D прототипирования» — там продемонстрировали производственные мощности, в том числе принтер, способный печатать изделия из нержавеющей стали и алюминия, а в перспективе и титана. Г-н Бензе отметил, что эти технологии могут понадобиться при опытном запуске производства, для обкатки оборудования.
Компания «НПП МСТД», резидент бизнес-инкубатора «Зеленоград», предложила оптоволоконные датчики: они измеряют деформацию, температуру, давление, линейные перемещения и другие параметры. Датчики страиваются в существующие производственные узлы, а их долговечность — «от 10 лет, но можно спокойно добиться и 20 летнего срока службы», как ответил на вопрос Акселя Бензе представитель компании.
В Политехническом колледже №50, который ежегодно выпускает 75 автомехаников, а также специалистов по работе со станками, представителям «Мерседес-Бенц Рус» показали учебные лаборатории и рассказали о востребованности выпускников. Аксель Бензе заинтересовался необходимостью молодых людей служить в армии после окончания обучения, но представители колледжа заверили, что после службы большая часть выпускников возвращается обратно в поисках работы.
Строительство завода Mercedes-Benz «Московия» по сборке премиальных легковых автомобилей концерна «Даймлер» в деревне Есипово Солнечногорского района началось в июне прошлого года, сейчас возводится уже наземная часть завода. К серийному производству автомобилей приступят в 2019 году — завод будет выпускать более 20 тысяч автомобилей в год и даст более 1000 рабочих мест жителям Подмосковья.
Два десятка вакансий для завода в Есипово уже опубликованы на сайте Mercedes-Benz.ru. Основной набор персонала планировалось начать во втором квартале 2018 года. Руководство предприятия проехало по подмосковным колледжам, выбирая те из них, где специалистов для завода будут готовить целенаправленно.
В Есипово зарезервировали участки для расширения и развития «Мерседес-Бенц» и его партнеров. Власти Подмосковья и Солнечногорска оказывают содействие «Даймлер» в поиске местных поставщиков и контрагентов для налаживания локального производства. А для солнечногорцев объявлен социальный проект — «Мерседес» возьмёт шефство над пятью школами в районе и обустроит несколько детских площадок.
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