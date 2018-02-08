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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Заболевших ОРВИ в Зеленограде за прошедшую неделю стало больше на 12 процентов 08.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» на позапрошлой неделе поставили 1600 заболевшим, на прошлой — 1800-м. В целом эпидемический пороговый уровень не превышен, немного чаще стали болеть дошкольники. В соседнем Солнечногорском районе по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ у детей 3-6 лет.

Ситуация с «простудными» заболеваниями в Зеленограде в целом стабильная, грипп не регистрируется, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. Заболеваемость во всех возрастных группах ниже эпидемических порогов на 25-30%. По сравнению с позапрошлой неделей на прошлой немного увеличилось количество детей 3-6 лет, заболевших ОРВИ, но это традиционный для этого периода подъем болезни.

По данным подмосковного Роспотребнадзора, в Солнечногорском районе пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями у детей 3-6 лет превышен сейчас почти на 59%. На прошлой неделе превышение составляло 66%. Это единственный район в Подмосковье, где фиксируется такой рост заболеваемости у детей дошкольного возраста. У малышей до двух лет тоже превышен пороговый уровень ОРВИ почти на 10%.

В Москве продолжается сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя расчетные эпидпороги не превышены, сообщает московское управления Роспотребнадзора.

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