В соседнем с Зеленоградом подмосковном районом не первый месяц наблюдается превышение пороговых уровней «простудных» заболеваний у детей и подростков от 3 до 14 лет. В Зеленограде же пока всё спокойно, число заболевших ОРВИ даже снизилось.

По данным подмосковного Роспотребнадзора, в Солнечногорском районе пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями у детей 3-6 лет превышен сейчас почти на 66% процентов. Это самый плохой показатель по всей Московской области (в других районах превышение не столь значительное или его вообще нет). У детей от 7 до 14 лет превышение составляет 35%. Циркулирует, среди прочих, вирус парагриппа, которому особенно восприимчивы дети. Превышение в Солнечногорском районе эпидпорогов по ОРВИ — то у взрослых, то у детей — фиксируется Роспотребнадзором с октября.

В Зеленограде превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу нет, наоборот — он снижен у взрослых на 20% и у детей — на 30-40%, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. Был небольшой подъем заболеваемости у детей 3-6 лет перед Новым годом, а сейчас ситуация стабильная. Отмечается только увеличение заболеваний пневмонией у пожилых людей. В целом по Москве продолжается сезонный подъем простудных заболеваний, но показатели ниже эпидемического порога почти на 19%.



Хорошие показатели в московском управлении Роспотребнадзора объясняют успешной вакцинацией против сезонного гриппа — привито больше половины столичных жителей. Но не отрицают, что близость Солнечногорского района, с учетом посещения детьми «из области» зеленоградских школ, может вызывать рост заболеваемости в Зеленограде.

Эпидемиологический (эпидемический) порог — показатель, превышение которого означает начало эпидемии заболевания. Он рассчитывается на основе статистики суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5-10 лет.