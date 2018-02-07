В четверг 8 февраля, с 11 до 12 будет проводиться техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области с включением электросирен.
Об этом сообщила районная администрация. Непрерывное гудение электросирен означает передачу сигнала «Внимание всем». Услышав гудение электросирен, нужно включить приемники проводного радиовещания, телевизоры и прослушать информацию о сложившейся обстановке и необходимом порядке действий. Администрация района просит сохранять спокойствие.
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