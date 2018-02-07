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Проверка сирен гражданской обороны пройдет в Солнечногорском районе 07.02.2018 ZELENOGRAD.RU

В четверг 8 февраля, с 11 до 12 будет проводиться техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области с включением электросирен.

Об этом сообщила районная администрация. Непрерывное гудение электросирен означает передачу сигнала «Внимание всем». Услышав гудение электросирен, нужно включить приемники проводного радиовещания, телевизоры и прослушать информацию о сложившейся обстановке и необходимом порядке действий. Администрация района просит сохранять спокойствие.

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