Обезболивающие, тонизирующие, общеукрепляющие. Упражнения для хорошего самочувствия

Отложите дела один раз и получите то, что будет помогать вам всегда!

Приходите в любую или каждую субботу, если хотите быть подвижными и здоровыми. Ждем Вас!

Зеленоград, корпус 118, телефон 8(499)736-66-91.