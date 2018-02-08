Каждую субботу в 15:00!
Бесплатно! Индивидуальный комплекс для каждого!
Острые боли дома, на работе, в поездке? Упражнения с вами в любых ситуациях! Комплексы упражнений на все случаи жизни!
- Для тех, кто за рулём
- Обезболивающий комплекс «после домашних забот»
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Обезболивающие, тонизирующие, общеукрепляющие. Упражнения для хорошего самочувствия
Отложите дела один раз и получите то, что будет помогать вам всегда!
Приходите в любую или каждую субботу, если хотите быть подвижными и здоровыми. Ждем Вас!
Зеленоград, корпус 118, телефон 8(499)736-66-91.
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