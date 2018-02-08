МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
«День здоровья» в Центре кинезитерапии Игоря Морозова 08.02.2018 Центре кинезитерапии Игоря Морозова Реклама

Каждую субботу в 15:00!

Бесплатно! Индивидуальный комплекс для каждого!

Острые боли дома, на работе, в поездке? Упражнения с вами в любых ситуациях! Комплексы упражнений на все случаи жизни!

  • Для тех, кто за рулём
  • Обезболивающий комплекс «после домашних забот»
  • Для тех, кто на каблучках
  • Для молодых мам
  • Для снижения давления
  • Если прихватило поясницу
  • Для пожилых людей
  • Пальчиковая гимнастика для суставов

Обезболивающие, тонизирующие, общеукрепляющие. Упражнения для хорошего самочувствия

Отложите дела один раз и получите то, что будет помогать вам всегда!
Приходите в любую или каждую субботу, если хотите быть подвижными и здоровыми. Ждем Вас!

Зеленоград, корпус 118, телефон 8(499)736-66-91.

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+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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