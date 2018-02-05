1 комментарий
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Электрички задерживаются из-за скопления пассажиров в тамбурах 05.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Многие оставили свои машины и пересели на электрички из-за сильного снегопада — и теперь поезда задерживаются из-за того, что люди толпятся в удобных им вагонах и тамбурах, а на остановках приходится ждать, пока выйдет толпа. Работники железной дороги просят пассажиров рассредоточиваться по поезду равномерно.

К примеру, на станции Химки всем надо выйти именно из 4-го вагона, при этом 3-й и 5-й пустые, пишет администрация группы «Ленинградское направление». Время стоянки электричек увеличивается, что, соответственно, приводит к их опозданию. Пассажиров просят «не тамбуриться в тамбурах и проходить в середину вагона».

Задержки электричек могут быть и из-за последствий снегопада, они еще не полностью устранены — снега выпало очень много, отмечается в сообщении. Днем 5 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги отчиталась, что благодаря слаженным действиям железнодорожников сильные осадки не повлияли на движение поездов по графику на всем участке от Москвы до Петербурга. Одновременно портал «Яндекс. Расписания» сообщил о задержках электричек почти на всех московских пригородных направлениях. Мобильное приложение «Яндекс. Электрички» фиксирует сегодня опоздания электричек с утра — задержки от 2 до 17 минут.

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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 15:38
Вот к чему приводит запихивание неподготовленных пассажиров в ОТ, так они ещё думают что им все должны...
К примеру, на станции Химки всем надо выйти именно из 4-го вагона, при этом 3-й и 5-й пустые, пишет администрация группы «Ленинградское направление».
Пусть лучше администрация РЖД и МТППК в частности расскажут почему всех пассажиров с платформы загоняют в один выход/вход, при всём притом что это очень опасно при всякого рода ЧП, пожарах, тем более террактах. Тогда можно будет обсудить почему все ломятся в один вагон, а не выходят на другие части платформы, что бы потом всё равно идти в толпу что бы покинуть платформу и это точно не будет быстрее чем правильно выбрать вагон для выхода...
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