Многие оставили свои машины и пересели на электрички из-за сильного снегопада — и теперь поезда задерживаются из-за того, что люди толпятся в удобных им вагонах и тамбурах, а на остановках приходится ждать, пока выйдет толпа. Работники железной дороги просят пассажиров рассредоточиваться по поезду равномерно.



К примеру, на станции Химки всем надо выйти именно из 4-го вагона, при этом 3-й и 5-й пустые, пишет администрация группы «Ленинградское направление». Время стоянки электричек увеличивается, что, соответственно, приводит к их опозданию. Пассажиров просят «не тамбуриться в тамбурах и проходить в середину вагона».

Задержки электричек могут быть и из-за последствий снегопада, они еще не полностью устранены — снега выпало очень много, отмечается в сообщении. Днем 5 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги отчиталась, что благодаря слаженным действиям железнодорожников сильные осадки не повлияли на движение поездов по графику на всем участке от Москвы до Петербурга. Одновременно портал «Яндекс. Расписания» сообщил о задержках электричек почти на всех московских пригородных направлениях. Мобильное приложение «Яндекс. Электрички» фиксирует сегодня опоздания электричек с утра — задержки от 2 до 17 минут.