Родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий в понедельник, 5 февраля. В этот день департамент образования Москвы установил свободный график посещения.

При этом все образовательные учреждения работают в обычном режиме. Для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. — Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным».

5 февраля обещают снегопад, днем -10.-12 (из-за ветра будет ощущаться, как -17).