«Я считаю, что нет ничего красивее старинных кораблей. Паруса, романтика, дальние дали» — зеленоградец Карен Мелконян рассказывает о своем хобби — создание точных копий парусников музейного качества, где он старается повторить все до мельчайших подробностей, вплоть до кастрюль на кухне и картин на стенах.
— Свой первый кораблик я сделал, когда мне было лет 13-14. В клубе недалеко от «Флейты» был судомодельный кружок. Сделал маленькую лодочку с одной мачтой, а потом все заглохло на много лет.
Примерно лет восемь назад появились наборы конструкторов кораблей — от самых простых до сложных. Я купил и сделал маленькую лодочку, мне понравилось и понеслось.
Чтобы делать все с нуля дома, надо ставить станок, это пыльные работы — нужна мастерская. Наличие таких наборов сильно упрощает жизнь — все самые грязные работы сделаны за тебя — шпангоуты, наборы реек, которые чем дальше, кстати, тем я чаще выкидываю и покупаю уже отдельно детали, сделанные из груши. У нас в Зеленограде есть очень хороший магазин «Шипмоделинг», как раз у них все заказываю, выбираю.
За эти годы я сделал девять моделей, каждая из которых была сложнее предыдущей. Все это время я учился и узнавал что-то новое, к примеру, что профессионалы не просто рейки приклеивают, а прибивают микроскопические деревянные гвозди. В зависимости от сложности модели их может быть от пяти тысяч и более. Эти гвоздики делаю сам, вытачиваю из реек.
Последняя работа, моя любимая — это корабль «Bonhomme Richard», большая модель 1,6 на 1,2 метра. Приходилось залезать на табуретку, на стол, чтобы наверху что-то доделать. Гигантский проект, который я делал где-то года полтора. Меня привлекла красота корабля, его обводов, потом я узнал, что у него интересная история. Корабль был сделан французами, затем его продали американцам, а капитан этого корабля служил в чине контр-адмирала при Екатерине в российском флоте.
Я использовал из этого набора резные детали, а большинство комплектующих просто выкинул и заказывал дополнительные. Чертежи, которые идут в наборе, достаточно бедные и схематичные — это очень упрощенный вариант, поэтому приходится лезть в интернет и искать дополнительную информацию и схемы.
Здесь много ручной работы. К примеру, я сам плету канаты и веревки из хлопчатобумажных ниток. Лучше всего для этого подходят немецкие нитки Gutermann, они не тянутся и не махрятся, но на них разориться можно — маленькая катушка стоит 300 рублей, а их нужно сотни две.
Многое приходится докупать — кроме деревяшек, это еще и медная проволока, медные листы, чтобы сделать, к примеру петли для люков. В моей модели много движущихся частей — открывающиеся люки, двери, все как в настоящем корабле.
Паруса я тоже делаю сам. Сначала из бумаги делаю выкройки, прикладываю, примеряю, перечерчиваю. По чертежам, которые есть в интернете, делать тоже можно, но за счет масштабов легко чуть ошибиться и смотреться это будет уже не так хорошо. Потом беру ткань и начинаю имитировать сшитые полотнища, прострачивая на машинке. Лучше всего для этих целей подходит батист, потому что он тонкий и плотный. Затем обращаюсь к документации — у одних парусов снизу был большой подгиб, подкладки, заплатки, чтобы они не порвались при усилении ветра — и по этим чертежам строчишь, собираешь паруса. Затем по периметру каждого паруса пришивается веревка — ликтрос, чтобы его не разорвало от ветра. Потом идут петли, которыми канаты крепились — виточек к виточку делаешь клетневание. Я пытаюсь делать паруса по-честному, так, как на самом деле это когда-то было. Некоторые швы на полотнищах упрощаю, потому что их невозможно сделать в таком масштабе.
Еще я научился старить обшивку корабля — для этого она сначала покрывается специальным маслом, которое смешно пахнет на весь дом жареной картошкой несколько недель. Затем с помощью битумного лака и вайт-спирита кистями наносится рельеф.
Я строил эту модель полтора года, почти каждый день несколько часов. А потом на работе взял отпуск — и месяца два-три с утра до вечера этим занимался. Такое хобби — дорогое удовольствие, если примерно подсчитать бюджет со всеми материалами, выходит 80-90 тысяч рублей.
В 2017 году мы с женой были на соревнованиях — Кубок университетов по стендовому судомоделизму в Санкт-Петербурге. К этому времени Bonhomme Richard был еще не закончен — у него не было парусов. Несмотря на это, я получил золотую медаль в одной из номинаций. Для меня это была неожиданность — я скорее ехал посмотреть, что делают другие. Было очень приятно, когда один контр-адмирал из жюри, который рассматривал модели, особенно отметил наш корабль как лучший образец и посоветовал так держать и дальше.
Марина Федякова
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