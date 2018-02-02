— Свой первый кораблик я сделал, когда мне было лет 13-14. В клубе недалеко от «Флейты» был судомодельный кружок. Сделал маленькую лодочку с одной мачтой, а потом все заглохло на много лет.

Примерно лет восемь назад появились наборы конструкторов кораблей — от самых простых до сложных. Я купил и сделал маленькую лодочку, мне понравилось и понеслось.

Чтобы делать все с нуля дома, надо ставить станок, это пыльные работы — нужна мастерская. Наличие таких наборов сильно упрощает жизнь — все самые грязные работы сделаны за тебя — шпангоуты, наборы реек, которые чем дальше, кстати, тем я чаще выкидываю и покупаю уже отдельно детали, сделанные из груши. У нас в Зеленограде есть очень хороший магазин «Шипмоделинг», как раз у них все заказываю, выбираю.