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Вооруженный налетчик пытался ограбить банк в 15-м микрорайоне 01.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Злоумышленник напал на отделение Московского кредитного банка в Зеленограде, однако в итоге ушел с пустыми руками.

Инцидент произошел в среду, 31 января, в дополнительном офисе организации, расположенном в корпусе 1522. В 19:09 в помещении появился мужчина в камуфляже и с балаклавой на голове. Он несколько раз выстрелили — предположительно из травматического пистолета — в сторону монитора электронной очереди и потребовал передать ему деньги.

Кто-то из сотрудников успел нажать тревожную кнопку, и полиция была на месте происшествия уже через 6 минут. Преступник успел скрыться, но — ничего не получив.

На момент нападения в отделении находилось два клиента и пять сотрудников. Никто не пострадал, ущерб банку также не был нанесен, сообщили Zelenograd.ru в МКБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Зеленоградское отделение МКБ в корпусе 1522
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