Почти втрое снизилось количество пожаров в мусоропроводах и вдвое — мусорных контейнерах в прошлом году в сравнении с позапрошлым. Пожарные объясняют это тем, что коммунальные службы стали быстрее вывозить мусор.

В прошлом году загорания (это пожар без материального ущерба и без пострадавших или погибших людей) чаще происходили на пустырях и лестничных клетках. А общее их количество снизилось почти вдвое: с 386 случаев в 2016 году до 204-х в 2017-м, рассказал Zelenograd.ru начальник зеленоградского Управления МЧС Евгений Алаев. При этом ощутимо уменьшилось число загораний мусора в контейнерах для сбора мусора (или в урнах), на контейнерных площадках (последних было всего два в 2017-м, а в 2016-м — 24 случая), в мусоропроводах жилых домов.



Количество загораний снизилось потому, что управы и «Жилищники» наладили своевременный вывоз мусора и очистку мусорокамер, отметил Алаев. К тому же, лето 2016 года было более жарким и менее дождливым, чем в 2017-м, что улучшило статистику, — но в это в большей степени касается горения сухой травы. По итогам года, лучшие показатели в районе Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — здесь количество загораний по сравнению с позапрошлым годом снизилось почти вчетверо (со 122 случаев до 33).



Всего в 2017 году в Зеленограде произошло 108 пожаров (в 2016-м — 108), погибли два человека. Наиболее частой причиной пожаров стала неисправность электропроводки (39 случаев) и неосторожное обращение с огнем (35 случаев). В шести случаях причиной стал поджог — один раз подожгли квартиру и пять раз автомобили.

Начальник управления напомнил, что при малейших признаках пожара надо звонить на 101 или 112. О неисправности пожарного оборудования, поврежденных электрощитках и электропроводке в домах можно также сообщить через портал «Наш город» (раздел «многоквартирные дома»).