Фонари поставят в 1 и 4 микрорайонах, а также в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами.

В лесу между 1 и 5 микрорайонами 32 фонаря поставят вдоль основной пешеходной дорожки, которая начинается за «Электроном», проходит через так называемую поляну летнего кинотеатра, за общежитиями МИЭТа и выходит к 5 микрорайону. Об освещении всех дорожек в этом лесу пока речи не идёт.

Также в этом году дополнительное освещение сделают на детских площадках у корпусов 447, 424А, Б и В, на спортивной и детской площадке у башен на площади Юности, возле корпусов 145, 146, 147, 165, в проезде между корпусами 120 и 164, у пешеходной дорожки между корпусами 410 и 422. У башен на площади Юности появится семь фонарей, по остальным упомянутым адресам — по 3-5 фонарей.

Адреса установки фонарей одобрили депутаты района Матушкино. «Мы собрали все заявки и просьбы за 2017 год — от жителей, депутатов, управа проанализировала, где нужно сделать освещение», пояснил на заседании глава муниципального округа Матушкино Владимир Анисимов. Он отметил, что заявки, поступившие в конце прошлого года, также будут обсуждены и отправлены в департамент ЖКХ.



Лесопарк между 1 и 5 микрорайонами, как и другие лесные участки Зеленограда, находится в ведении департамента природопользования. При этом, например, лес между 4 и 12 микрорайонами нормально освещен, а в лесу между 9 микрорайоном и МИЭТом — нет. Там вообще нет фонарей, и после захода солнца пешеходы передвигаются в темноте. Как ранее пояснили Zelenograd.ru в департаменте ЖКХ, нужна инициатива «снизу» — то есть, заявки префектуры на установку опор освещения в конкретных местах.