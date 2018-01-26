В библиотеке 14 микрорайона засекли молодого человека, который на общедоступный компьютер тайком поставил программу для майнинга криптовалют, решив подзаработать на бесплатных ресурсах библиотеки.

«Многие сейчас стали использовать библиотеки как коворкинговое пространство, — рассказала Zelenograd.ru менеджер библиотечной сети Ксения Бородич. — Люди приходят сюда работать: кто на местных компьютерах, кто со своими ноутбуками. Люди поняли, что в библиотеку можно прийти работать, никто не прогонит и не будет задавать лишних вопросов — это даже приветствуется. Работники библиотеки за своими посетителями присматривают, холят, лелеют и берегут, хотя им иногда приходится приструнивать детей, которые пытаются играть в компьютерные игры».

Но в этом случае библиотечный компьютер использовался не для игр, а для заработка. Программу для майнинга обнаружили случайно — один из посетителей знал, как выглядит её интерфейс и, увидев его на экране, сообщил сотрудникам библиотеки. Предприимчивому посетителю меньше 20 лет, он больше похож на школьника. На него не стали подавать заявление в правоохранительные органы, ограничились устным взысканием и запретили появляться в библиотеках.

О таких историях полезно знать всем руководителям организаций. Если у вас внезапно резко упала производительность компьютеров и выросли счета за электричество — попросите технических специалистов проверить, не появился ли в офисе человек, желающий заработать новую валюту за счет ваших ресурсов.

Тем временем Минкомсвязи разрабатывает концепцию, как держать процесс майнинга под контролем и облагать налогами лиц, им занимающихся, сообщили «Ведомости». Планируется создание специальной системы обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика.