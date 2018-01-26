2 комментария
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Посетитель зеленоградской библиотеки тайно добывал криптовалюту 26.01.2018 ZELENOGRAD.RU

В библиотеке 14 микрорайона засекли молодого человека, который на общедоступный компьютер тайком поставил программу для майнинга криптовалют, решив подзаработать на бесплатных ресурсах библиотеки.

«Многие сейчас стали использовать библиотеки как коворкинговое пространство, — рассказала Zelenograd.ru менеджер библиотечной сети Ксения Бородич. — Люди приходят сюда работать: кто на местных компьютерах, кто со своими ноутбуками. Люди поняли, что в библиотеку можно прийти работать, никто не прогонит и не будет задавать лишних вопросов — это даже приветствуется. Работники библиотеки за своими посетителями присматривают, холят, лелеют и берегут, хотя им иногда приходится приструнивать детей, которые пытаются играть в компьютерные игры».

Но в этом случае библиотечный компьютер использовался не для игр, а для заработка. Программу для майнинга обнаружили случайно — один из посетителей знал, как выглядит её интерфейс и, увидев его на экране, сообщил сотрудникам библиотеки. Предприимчивому посетителю меньше 20 лет, он больше похож на школьника. На него не стали подавать заявление в правоохранительные органы, ограничились устным взысканием и запретили появляться в библиотеках.

О таких историях полезно знать всем руководителям организаций. Если у вас внезапно резко упала производительность компьютеров и выросли счета за электричество — попросите технических специалистов проверить, не появился ли в офисе человек, желающий заработать новую валюту за счет ваших ресурсов.

Тем временем Минкомсвязи разрабатывает концепцию, как держать процесс майнинга под контролем и облагать налогами лиц, им занимающихся, сообщили «Ведомости». Планируется создание специальной системы обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика.

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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 15:57
Из новости не ясно что нарушил данный посетитель библиотеки. Кроме того что установил на компьютер библиотеки некий софт, при чём каким-то образом установил тайно. Хотя если в библиотеке заботятся о безопасности своих посетителей, то вероятно после ухода посетителя система должна обнулиться и восстановить чистую систему для нового посетителя, закрыв сессию и программы ушедшего посетителя.

Так же не понятно почему человеку ограничили ВХОД В БИБЛИОТЕКИ, а не всего лишь доступ к компьютерам библиотеки, если товарищ всё же нарушил какие-то правила работы с компьютером в этом учреждении.
Таранов Иван
Вчера, 17:13
1. На обычном компьютере нельзя майнить биткоин.
2. Нет никакой уголовной или административной ответственности за установку программ на общественный компьютер.
3. Где гарантия что человек который знал как выглядит интерфейс этой программы не был тем кто ее установил, а тот кого поймали просто сел за тот компьютер после этого установщика?
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