Непредсказуемый рынок криптовалюты — одна из самых популярных тем и обсуждений. В то время, как часть экспертов предсказывает крах биткойна, кто-то активно пытается заработать, зачастую рискуя потерять последнее. О своем опыте и опасностях криптолихорадки рассказал руководитель зеленоградской IT-компании Николай Бекетов.
— Я руковожу IT-компанией, окончил МИЭТ. Компании 12 лет. Сейчас в ней работают 20 человек. Половина компании — разработчики софта. Есть несколько тиражных продуктов, которые продаются по всей России и СНГ. Хобби — программирование.
О криптовалюте слышал давно, но руками не трогал до этого лета. Летом был бум, в соцсетях, по телевизору, в Youtube — везде была реклама майнинга. Понравилась идея быстро окупить вложения в оборудование и заодно разобраться, что к чему, не теряя больших денег и не рискуя. Хотя я по натуре — предприниматель, и мне интересно все связанное с риском и финансами.
Я решил попробовать купить пару видеокарт. В России они стоили очень дорого, практически все известные мне магазины задрали цену в 2-3 раза. А в США цена осталась нормальной. И я сделал заказ. Я понимал, что эти видеокарты можно просто продать здесь да еще и с прибылью. Потратил порядка 80000 рублей, на две видеокарты и блок питания. Они тоже очень сильно подорожали в связи с этим бумом. Спустя месяц заказ приехал, к тому времени бум спал, и эти карты стали стоить примерно столько же и в обычных магазинах.
Нашел старое железо и прямо в офисе на столе собрал первую ферму, запустил, в течение первых дней заработал 500 рублей. Работает. Решил дособрать ферму до того состояния, которое мы видим в интернете. Купил еще 3 видеокарты, уже в России, материнскую плату, специализированную под майнинг. Взял сына и в поехали в строительные магазины. Мне кажется, процесс сборки фермы из стройматериалов было одним из самых увлекательных занятий за последние месяцы. Сыну 10 лет, и ему было полезно узнать как выполняются столярные работы, как собирается современный компьютер. Мы делали чертежи, пилили, сверлили нарезали резьбу, красиво прокладывали провода питания. Получилось аккуратно и надежно.
Сейчас ферма работает, и при затратах на электричество порядка 4000 рублей в месяц приносит около 32000 рублей дохода. Но примерно через неделю после запуска стало понятно, что майнинг — не очень интересное дело. Ферма запущена, работает, обслуживания и внимания не требует. Что делать дальше? Покупать и собирать новую? Я решил погрузиться в теорию и изучить, как это все работает изнутри.
Иногда случаются сбои, какие-то непредвиденные простои. Некоторые расчеты показали, что срок окупаемости фермы около одного года. Неизвестно, что будет с этой темой через год, и не сгорит ли оборудование раньше. Ведь оно работает на износ, да еще и с разгоном.
Для меня майнинг - это хобби плюс возможность изучить что-то с профессиональной точки зрения, чтобы можно было применить в реальном бизнесе. Блокчейн - очень интересная технология, у нее определенно есть будущее.
Мой друг совершает достаточно рисковые операции. Если я потратил около 200 тысяч на это развлечение, то он взялся за тему основательно. Расходы перевалили за 800, да еще и большая часть в кредит. Мне кажется, это очень большой риск. Но все решит время, если биткойн продолжит рост с той же скоростью, он окупит свои вложения за 4 месяца.
Я же не очень верю в майнинг как бизнес или заработок. Мне кажется, что рано или поздно, майнинг по доходности будет приближен к стоимости электричества.
Хотя, с другой стороны, именно майнинг обеспечивает устойчивость децентрализованной системы, и без майнеров не будет работать и блокчейн сеть. У меня витает в голове идеи о создании сервисов для майнинга, чтобы зарабатывать, не сжигая киловатты электричества, а делать реально что-то полезное и, конечно, интересное.
Для эффективного майнинга, когда создается новая монета и выходит на биржу, достаточно одного процессора, через некоторое время нужны уже видеокарты, а еще спустя некоторое время необходимо объединяться в пул, и майнить совместно, только так можно добыть новые средства. Существует большое количество пулов, которые берут небольшой процент за свою работу. Я с сентября запустил свой пул и создал сообщество в Telegram для совместного майнинга.
В криптовалютах очень много открытого исходного кода, в нем интересно ковыряться, пока работа пула приносит затраты, но их можно отнести на себестоимость обучения. Сейчас я в течение недели могу выпустить новую монету, примерно понимаю, как и что в какой последовательности надо делать. Это интересно.
Также для запуска пула мы привлекали мощности с сервисов аренды, это когда тысячи майнеров сдают свои фермы за биткойны в аренду, а операторы пулов, или криптоэксперты используют эти мощности для майнинга определенных валют, затем продают эти валюты на бирже, меняя на биткойны. Эта игра оказалась вполне прибыльной. Удавалось за 1 час, взяв в аренду 1000 видеокарт, удвоить вложенную сумму.
Вообще, в криптовалютах доход и убыток в 100-200 процентов - обычное дело. С одной стороны, «крипта» — это математика, и очень многое можно рассчитать и предсказать, с другой, конечно, присутствует элемент удачи. Мы в группе Telegram с другими участниками ставили эксперименты и делились результатами, хотелось элемент удачи свести к минимуму.
Самой большой неудачей за последние дни можно назвать хакерскую атаку на сервис аренды мощностей. У меня на счету было порядка 500$, которые, скорее всего, не вернуть.
Реально опасностей несколько. Первая и самая безобидная — потерять заработанные деньги. Можно стать жертвой хакеров, которые украдут ключи от вашего кошелька, или же взломают биржу, на которой хранится заработанная криптовалюта, или, переустановив Windows, остаться без своих кошельков.
Вторая опасность — вывод криптовалюты в реальные деньги, так называемый фиат. Легального обменника нет. Все, что сейчас существует — это отправьте деньги на карточку Марье Ивановне и получите крипту. Или наоборот, отправьте крипту и получите на банковскую карточку средства непонятно от кого. Если сервисы-обменники могут как-то защитить вас от обмана в процессе обмена, не факт, что вами не заинтересуются правоохранительные органы, потому что кто выступает контрагентом, не очень понятно. Благо майнингом и обменом занимается огромное количество обычных людей, и нет большой проблемы купить или продать биткойны кому-то из знакомых.
Третья проблема — пожароопасность. Майнинговая ферма обычно потребляет 1-2 киловатт электроэнергии, и, не соблюдая правил при подключении и монтаже, можно запросто сжечь квартиру.
Четвертая проблема — кредиты. Люди залазят в долги, чтобы купить оборудование и начать майнить. Этого точно не надо делать. Только свои средства, и только такая сумма, которая не ударит по вашему бюджету.
В семье моим хобби не очень интересуются. Только сын, с которым вместе собирали ферму. Кстати, одна из видеокарт его. Это совместный бизнес. Коллеги по работе с настороженностью смотрят на то, чем занимается их руководитель. Боятся, что я уйду в эту тему с головой и угроблю бизнес. Друзья с большим интересом слушают истории про биткойн, задают вопросы. У меня есть что рассказать и с точки зрения технологии, и с точки зрения этой деятельности как бизнеса.
Конечно, биткойн — пузырь и скоро лопнет. Только я думаю, что он не исчезнет, а просто скорректируется, скажем, вырастет до 100 тысяч $,
потом скорректируется до 10$ и продолжит постепенный рост. Я лично смотрю на текущий рост абсолютно спокойно, с интересном. Вкладывать
средства на долгий срок пока не планирую.
По трем причинам. Во-первых, нет свободных средств, все уходит на развитие текущего бизнеса. Во-вторых, не очень люблю высокорисковые
финансовые инструменты. Третье — не хочется ввязываться в финансовые отношения с неизвестными мне людьми.
По последним новостям, в США открылись торги фьючерсами на бирже. Это хотя бы легальный и понятный способ приобретения. Если в России
заработает «платформа Восход«, может быть поиграю незначительной суммой для расширения кругозора.
Но непонятно, что делать с криптовалютами государству, эта децентрализация должна очень сильно беспокоить чиновников. С одной стороны, «крипту» практически невозможно запретить или контролировать. А государство живет за счет налогов, как их собирать?
Операции с криптовалютой анонимны, и существуют чуть ли не онлайн супермаркеты в которых без проблем можно купить и наркотики и оружие… это проблема.
Напишите нам об интересных историях, связанных с зеленоградцами: удивительные достижения, необычные увлечения, полезный опыт.
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