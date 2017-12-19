Майнинг — пока это точно не про доход

Иногда случаются сбои, какие-то непредвиденные простои. Некоторые расчеты показали, что срок окупаемости фермы около одного года. Неизвестно, что будет с этой темой через год, и не сгорит ли оборудование раньше. Ведь оно работает на износ, да еще и с разгоном.

Для меня майнинг - это хобби плюс возможность изучить что-то с профессиональной точки зрения, чтобы можно было применить в реальном бизнесе. Блокчейн - очень интересная технология, у нее определенно есть будущее.



Мой друг совершает достаточно рисковые операции. Если я потратил около 200 тысяч на это развлечение, то он взялся за тему основательно. Расходы перевалили за 800, да еще и большая часть в кредит. Мне кажется, это очень большой риск. Но все решит время, если биткойн продолжит рост с той же скоростью, он окупит свои вложения за 4 месяца.

Я же не очень верю в майнинг как бизнес или заработок. Мне кажется, что рано или поздно, майнинг по доходности будет приближен к стоимости электричества.

Хотя, с другой стороны, именно майнинг обеспечивает устойчивость децентрализованной системы, и без майнеров не будет работать и блокчейн сеть. У меня витает в голове идеи о создании сервисов для майнинга, чтобы зарабатывать, не сжигая киловатты электричества, а делать реально что-то полезное и, конечно, интересное.