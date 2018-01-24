Такая разметка означает, что в случае образования дорожной пробки въезжать и останавливаться на таком перекрестке нельзя. Такой запрет уже предписан пунктом 13.2 ПДД (штраф — 1000 рублей), но предполагается, что введение новой разметки снизит количество нарушений при выездах на перекрестки. У перекрестков с «вафельной» разметкой должен стоять знак с перечеркнутым желтым квадратом

«Вафельницу» предлагают применять на самых проблемных перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, где наиболее часто возникают заторы. Всего в Москве определено 78 мест для нанесения «вафельных» разметок, сообщил портал Avtonews со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения. Из них в Зеленограде только одно — пересечение Панфиловского проспекта и улицы Каменка.

Конкретные сроки нанесения «вафельницы» не называются. Постановление правительства РФ о внесении изменений в ПДД в связи с новой разметкой вышло 20 октября 2017 года и вступает в силу 20 апреля 2018 года.