Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Новая «вафельная» разметка появится на пересечении Панфиловского проспекта и улицы Каменка 24.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Разметка с диагонально пересекающимися линиями, запрещающая выезд на перекресток, если впереди затор, будет на перекрестке возле зеленоградского районного суда. Специалисты решили, что это пересечение дорог — самое проблемное в Зеленограде.

фото: AUTOTUA.RU

Такая разметка означает, что в случае образования дорожной пробки въезжать и останавливаться на таком перекрестке нельзя. Такой запрет уже предписан пунктом 13.2 ПДД (штраф — 1000 рублей), но предполагается, что введение новой разметки снизит количество нарушений при выездах на перекрестки. У перекрестков с «вафельной» разметкой должен стоять знак с перечеркнутым желтым квадратом

«Вафельницу» предлагают применять на самых проблемных перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, где наиболее часто возникают заторы. Всего в Москве определено 78 мест для нанесения «вафельных» разметок, сообщил портал Avtonews со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения. Из них в Зеленограде только одно — пересечение Панфиловского проспекта и улицы Каменка.

Конкретные сроки нанесения «вафельницы» не называются. Постановление правительства РФ о внесении изменений в ПДД в связи с новой разметкой вышло 20 октября 2017 года и вступает в силу 20 апреля 2018 года.

 Реклама
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Зеленоградский офис «МИЭЛЬ» приглашает воспользоваться услугами опытных специалистов при сделках с недвижимостью Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама