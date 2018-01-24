Стандартный набор услуг при операциях с недвижимостью оказывает любое агентство услуг. Но только опытные квалифицированные специалисты могут гарантировать юридическую чистоту, быстрые сроки сделки и оптимальную цену сделки. Обеспечить всё это помогает огромная база данных, многолетняя репутация, высокий профессиональный стандарт и уникальная технология работы «МИЭЛЬ». В числе услуг зеленоградского отделения — покупка, продажа и обмен квартир на вторичном рынке жилья и в новостройках, покупка и продажа загородной недвижимости, обмен «город» — «загород», бесплатная экспертная оценка жилья, регистрация сделок с недвижимостью, полное юридическое сопровождение сделки.



Отдельное направление работы, наиболее востребованное сейчас покупателями жилья, — ипотека. Для множества людей сегодня это единственный способ улучить свои жилищные условия. Но ипотека — совсем непростой процесс. Как выбрать хорошую банковскую ипотечную программу? Как застраховать себя от рисков и обмана? Где найти продавца, который бы согласился подождать, пока банк выдаст кредит?

С «МИЭЛЬ» эти вопросы решаются быстро и главное — результативно. Почему? У холдинга заключены соглашения со всеми ведущими банками страны. Благодаря репутации холдинга, клиенты получают особые условия при приобретении титульного страхового полиса и получают кредит по более выгодной процентной ставке — ниже, чем напрямую в банке. По той же причине банки рассматривают заявки на кредит в приоритетном порядке и принимают решение оперативно. Специалисты «МИЭЛЬ» берут на себя подготовку всех необходимых для получения кредита документов.

А опытные юристы проверяют историю квартиры или дома и всю документацию, защищая клиента от неприятных случайностей. Чтобы окончательно застраховать себя от рисков и быть спокойным, можно воспользоваться услугой сопровождения покупки или продажи жилья, в том числе в ипотеку. Это присутствие и поддержка опытных специалистов на каждом этапе сделки: от подбора жилья и переговоров с покупателем или продавцом — до получения договора купли-продажи с зарегистрированным правом собственности.



«Наша философия — это забота об интересах клиента. Ведь наше сотрудничество всегда остается взаимовыгодным. За это мы ценим каждого клиента, оберегая его от неправильных шагов на рынке недвижимости».

Зеленоградский офис приглашает и новых сотрудников — как с опытом работы, так и начинающих.



Зеленоград, улица Гоголя, дом 2 (рядом с ТРЦ «Иридиум), офис 23

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