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Домушники пили кофе со сладостями в обкрадываемых домах в Малино 23.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Хозяева двух частных домов в Зеленограде обратились в полицию 19 января с заявлением о краже. Из одного жилища воры вынесли бытовую технику, из другого — деньги, а заодно потрапезничали.

Оба дома расположены на улице Садовой в Малино, но когда именно совершены кражи, пострадавшие не знают, поскольку долго туда не наведывались. Однако заметили, что вместе с материальными ценностями пропали сладости. Судя по следам, злоумышленники пили кофе с кондитеркой в обкрадываемых жилищах.

Источник, близкий к правоохранительным органам, поведал, что среди домушников это довольно распространенная практика. Зная, что хозяева скоро не появятся, воры на месте заправляются найденной едой, а попутно обшаривают дом на предмет чего-нибудь ценного.

Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража».

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