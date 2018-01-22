«В нашем ДК дети должны знать, как помочь самим себе, если они потерялись»

На ёлке, после развлекательной программы в фойе — и прямо перед тем, как зайти в зал, чтобы смотреть новогоднюю сказку — Маргарита вместе с коллегой обнаружили среди толпы рыдающего мальчика лет семи. Он рассказал, что потерялся, пришёл на ёлку с классом и не помнит, как выглядит учительница. Женщина обратилась на стойку администраторов, возле которой стояли несколько сотрудников ДК в униформе, и попросила их объявить по громкой связи имя ребёнка.

Отказ — «У нас нет громкой связи» — её поразил: «Пару секунд я переваривала сказанное. Толпа администраторов подпирает стойку, болтает между собой и ничего не может сделать, что бы помочь потерявшемуся в их учреждении ребёнку. Круто! Между тем, вцепившийся в мою руку Валерка продолжал тихонько хлюпать носом. Рыдать уже перестал».

Так как администраторы помогать не собирались, Маргарита вспомнила о микрофоне, который работал во время конкурсов возле ёлки. Оказалось, что звукорежиссёр его уже отключил, но он предложил сделать объявление через звукооператорскую рубку в театральном зале.

«Я начала тихонько звереть, так как понимала, что кроме меня и, как я полагаю, уже в панике ищущей Валеру учительницы, до мальчишки дела никому нет, — рассказывает зеленоградка. — Самой вменяемой оказалась сотрудница, которая пускает в зал. Выслушав историю, почему билета у меня на две персоны, а с собой ещё один лишний ребёнок, она не стала возражать, а пустила нас в зал вместе с потеряшкой. Оставив сына с коллегой на прописанных в билетах местах, я продолжила операцию по возврату ребёнка».

Несколько раз она объявила в микрофон из рубки звукорежиссёра, что найден мальчик и ждёт представителя такой-то школы у сцены. Ожидая педагога, женщина вместе с мальчиком поднялась на лестницу, ведущую на сцену, чтобы осмотреть зрительный зал в поисках его класса. Оттуда их попыталась прогнать другая служащая, которой пришлось объяснять ситуацию: «Мы сюда влезли не из хулиганских побуждений. Мы ищем его класс. Еще пару минут, и я вызываю полицию».

В этот момент к мальчику, наконец, подошла учительница, а через пару минут началось новогоднее представление.

«Остался вопрос: зачем нужна толпа администраторов в красивой униформе, если никто из них не может помочь потерявшемуся ребёнку?» — спрашивает Маргарита, подытоживая эту историю.