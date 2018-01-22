На ёлке в ДК(КЦ) «Зеленоград» 29 декабря потерялся ребёнок — отстал от класса. Жительница Зеленограда, которая пришла туда со своим сыном и случайно столкнулась с мальчиком, попросила о помощи администраторов в униформе и услышала в ответ: «У нас нет громкой связи. Ничем помочь не можем». Дальше искать класс и учительницу пришлось самостоятельно, бегая от ведущих праздника к звукооператору, делая объявления через звукорежиссёрскую рубку зрительного зала и общаясь с сочувствующими или негодующими служащими зала.
История закончилась хорошо, а как её оценивают в самом Культурном центре, узнавала редакция Zelenograd.ru
«Тот самый случай, когда хочется, что бы людей не наказали, а научили работать» , — отметила главная героиня событий Маргарита З. и пояснила, что не хотела публиковать рассказ на праздниках, чтобы не портилось настроение.
На ёлке, после развлекательной программы в фойе — и прямо перед тем, как зайти в зал, чтобы смотреть новогоднюю сказку — Маргарита вместе с коллегой обнаружили среди толпы рыдающего мальчика лет семи. Он рассказал, что потерялся, пришёл на ёлку с классом и не помнит, как выглядит учительница. Женщина обратилась на стойку администраторов, возле которой стояли несколько сотрудников ДК в униформе, и попросила их объявить по громкой связи имя ребёнка.
Отказ — «У нас нет громкой связи» — её поразил: «Пару секунд я переваривала сказанное. Толпа администраторов подпирает стойку, болтает между собой и ничего не может сделать, что бы помочь потерявшемуся в их учреждении ребёнку. Круто! Между тем, вцепившийся в мою руку Валерка продолжал тихонько хлюпать носом. Рыдать уже перестал».
Так как администраторы помогать не собирались, Маргарита вспомнила о микрофоне, который работал во время конкурсов возле ёлки. Оказалось, что звукорежиссёр его уже отключил, но он предложил сделать объявление через звукооператорскую рубку в театральном зале.
«Я начала тихонько звереть, так как понимала, что кроме меня и, как я полагаю, уже в панике ищущей Валеру учительницы, до мальчишки дела никому нет, — рассказывает зеленоградка. — Самой вменяемой оказалась сотрудница, которая пускает в зал. Выслушав историю, почему билета у меня на две персоны, а с собой ещё один лишний ребёнок, она не стала возражать, а пустила нас в зал вместе с потеряшкой. Оставив сына с коллегой на прописанных в билетах местах, я продолжила операцию по возврату ребёнка».
Несколько раз она объявила в микрофон из рубки звукорежиссёра, что найден мальчик и ждёт представителя такой-то школы у сцены. Ожидая педагога, женщина вместе с мальчиком поднялась на лестницу, ведущую на сцену, чтобы осмотреть зрительный зал в поисках его класса. Оттуда их попыталась прогнать другая служащая, которой пришлось объяснять ситуацию: «Мы сюда влезли не из хулиганских побуждений. Мы ищем его класс. Еще пару минут, и я вызываю полицию».
В этот момент к мальчику, наконец, подошла учительница, а через пару минут началось новогоднее представление.
«Остался вопрос: зачем нужна толпа администраторов в красивой униформе, если никто из них не может помочь потерявшемуся ребёнку?» — спрашивает Маргарита, подытоживая эту историю.
В Культурном центре «Зеленоград» официально прокомментировали ситуацию: «В КЦ есть и громкая связь, и оповещение о пожаре и чрезвычайных ситуациях». Администраторы в фойе историю с потерявшимся на ёлке мальчиком не подтвердили, а подтвердили только эпизод в зале.
«У нас нет равнодушных сотрудников», подчеркивают в ДК. «Всё оперативно разрешилось. Благодарим Маргариту за бдительность и активную гражданскую позицию».
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