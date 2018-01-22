Сергей Владимиров считает, что «наши люди любят раздувать из мухи слона — с коляской спокойно обойти можно, ну подумаешь чуть в снег одним колесом заедете, нытики. Раз такие умные сходите предложите что-то свое оригинальное». Ему отвечает Стас Зайцев — надо всего лишь поставить два столба по краям. И добавляет: «живём один раз и нужно это делать с комфортом, а всё вот это „можно потерпеть и одним колесом в снег…“ — это мышление раба, которое, к сожалению, у нас очень популярно». Артём Липов добавляет, что столб могли бы покрасить светоотражающей краской, иначе в темноте он просто опасен.

Это не единственное место, где пешеходные дорожки по тем или иным причинам перегораживаются. Например, в 23-м микрорайоне пешеходную дорожку перегораживает опора освещения — с коляской тоже не пройти. Особенно удручает, что 23-й микрорайон строился с нуля, в чистом поле. Поэтому такая проблема возникает из-за непрофессионализма всех, причастных к строительству дорогу.