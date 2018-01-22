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Плохой Зеленоград: пешеходные дорожки перегораживают столбами 22.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Вот такой столб поставили на пешеходной дорожке между домами 11В и 11Б по улице Гоголя. Наверное, коммунальщики думали, что от машин, а получилось от мам с колясками. Эту проблему активно обсуждают подписчики нашей группы ВКонтакте.

Фото: Марина Васильева / vk.com/zelenogradru

Сергей Владимиров считает, что «наши люди любят раздувать из мухи слона — с коляской спокойно обойти можно, ну подумаешь чуть в снег одним колесом заедете, нытики. Раз такие умные сходите предложите что-то свое оригинальное». Ему отвечает Стас Зайцев — надо всего лишь поставить два столба по краям. И добавляет: «живём один раз и нужно это делать с комфортом, а всё вот это „можно потерпеть и одним колесом в снег…“ — это мышление раба, которое, к сожалению, у нас очень популярно». Артём Липов добавляет, что столб могли бы покрасить светоотражающей краской, иначе в темноте он просто опасен.

Это не единственное место, где пешеходные дорожки по тем или иным причинам перегораживаются. Например, в 23-м микрорайоне пешеходную дорожку перегораживает опора освещения — с коляской тоже не пройти. Особенно удручает, что 23-й микрорайон строился с нуля, в чистом поле. Поэтому такая проблема возникает из-за непрофессионализма всех, причастных к строительству дорогу.

Фото: Мария Кулаковская / vk.com/zelenogradru

Присылайте нам другие примеры городского идиотизма.

Как вы относитесь к частичному перегораживанию пешеходных дорожек?
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Обсуждение
Елена Буханик
2 часа назад
То столбы, то заборы,то шлагбаумы, когда коммунальные службы угомонятся, наверное никогда.В России две беды, беда "дороги" стала главнее.
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