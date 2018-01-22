За 2017-й год зеленоградская автоинспекция насчитала меньше очагов аварийности, чем в позапрошлом году, — четыре вместо пяти. «Нивелировалась» ситуация с авариями на выезде от корпуса 1446 на улицу Логвиненко, напротив корпуса 1539 на Панфиловском проспекте, на участке Панфиловского от остановки «Октябрьская» до пересечения проспекта с Филаретовской улицей.

Наиболее аварийными участками считаются по-прежнему пересечение Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей, улицей Гоголя и улицей Болдов ручей, а также выезд от корпуса 803 на Солнечную аллею, сообщила газета «Зеленоград сегодня» со ссылкой на источник в ГИБДД.

Число очагов аварийности в Зеленограде снижается. Два года назад автоинспекция говорила о восьми — это были перекресток возле Крюковской площади, отрезок Панфиловского проспекта между остановками «Октябрьская» и «12 микрорайон»), Солнечная аллея возле поворота на старый мост и корпуса 820, объездная дорога в 11 микрорайоне, улица Каменка от корпуса 1801 до корпуса 2008, Привокзальная площадь со стороны ТК «Зеленоградский». Год назад местами концентрации ДТП стали все тот же перекресток у Крюковской площади, поворот к корпусу 1446 с улицы Логвиненко и дорожный участок напротив корпуса 1539 на Панфиловском проспекте.

Снижается и общее число аварий с пострадавшими. По данным зеленоградской автоинспекции в 2017 году их было 145 (травмированы 167 человек), в 2016-м — 152 (175 пострадавших), в 2015-м — 166 (178 пострадавших). Но увеличилось количество ДТП с детьми — 22 ребенка пострадали в 22-х авариях. При этом 8 из них находились в машине, 8 переходили дорогу, 6 ехали на велосипеде. В 2016 году таких аварий было 20, пострадали 20 детей, один погиб.



О погибших в дорожно-транспортных происшествиях взрослых ГИБДД почему-то не сообщает. Хотя в марте в ДТП на Озерной аллее погибла женщина, находившаяся в машине.