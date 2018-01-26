Курсы ведут преподаватели МИЭТ — официальные инструкторы компаний, являющихся мировыми лидерами в производстве продуктов компьютерной графики, члены Союза Дизайнеров России, Союза Художников России, Союза Архитекторов России.
Подробная информация о Программах: https://miet.ru/structure/s/2816
Подробная информация о факультете Дизайна: https://miet.ru/structure/s/272
Декан: к.т.н., доцент Татьяна Юрьевна Соколова
Телефон: 8 (499) 720-85-59, внутренний телефон: 28-59
E-mail: igd@miee.ru
Аудитория: 3245
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