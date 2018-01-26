МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Факультет дизайна МИЭТ продолжает набор на программы дополнительного образования 26.01.2018 Факультет дизайна МИЭТ Реклама

Курсы ведут преподаватели МИЭТ — официальные инструкторы компаний, являющихся мировыми лидерами в производстве продуктов компьютерной графики, члены Союза Дизайнеров России, Союза Художников России, Союза Архитекторов России.

Подробная информация о Программах: https://miet.ru/structure/s/2816

Подробная информация о факультете Дизайна: https://miet.ru/structure/s/272

Декан: к.т.н., доцент Татьяна Юрьевна Соколова

Телефон: 8 (499) 720-85-59, внутренний телефон: 28-59

E-mail: igd@miee.ru

Аудитория: 3245

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+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

все для пэчворка
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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В январе

Скидка на плитку 10%
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