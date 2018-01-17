Мой папа одним из первых приехал в Зеленоград, чтобы развивать науку

Зеленоград — место, которому мне хочется дать только хорошее. Мне бы хотелось, чтобы этот город был другим. Мечтаю о том, что он когда-нибудь сможет стать таким, как его задумывали. Может быть, все-таки получится развивать науку? А наука всегда соседствует с культурой.

Мне было четыре года, когда я здесь появилась. Мой папа одним из первых приехал в только построившийся Зеленоград, и не из-за квартирного вопроса, а чтобы продвигать науку. Папа — физик, занимался разработкой электронно-лучевого оборудования в НИИТМ. Мама преподавала в МИЭТе. Папа получил премию «Знак Почета» за свою работу. Когда к нам приходили гости, разговоры касались всех тем, и искусства, и развития техники. Мне тогда казалось, что жизнь везде так кипит. Но когда папину тему закрыли в 90-х годах, мы думали, что его не вытащим.

Моей малой родиной можно назвать академический поселок под Звенигородом, где у моего прадеда была дача, подаренная Сталиным после войны. Мой прадед, известный ученый академик Андреев Николай Николаевич, основатель научной школы акустики, был лично знаком с Эйнштейном. В сталинские времена его посадили, а потом началась Вторая Мировая война и его выпустили. Не потому что стране нужны были ученые, а потому что акустики нужны были для того, чтобы понять, что делать с морскими минами.

В этом поселке жили люди, которые, независимо от своих технических навыков и знаний, были глубоко культурными людьми. Почти ни у кого не было финансовой возможности собирать картины, но они по возможности покупали маленькие работы русских художников, и в искусстве разбирались. И если были на научных конференциях в Париже, успевали сходить в Лувр. Техника настолько напрямую связана с культурой и с жизнью, что это вообще нельзя разделять.

Мне кажется, что каждый человек, если хочет добра своим детям, должен максимально его дать — и культуры, и языка, и свободы. Дать им силу и независимость. Потому что только такие люди и двигают прогресс. Мне бы хотелось, чтобы мы научились людей ценить не по занимаемому посту, а по делу — по тому, что они делают для нас.

Марина Федякова