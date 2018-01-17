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«Ну я первая, так получилось». Художница Анна Панькова об изобретении новой техники батика 17.01.2018 ZELENOGRAD.RU

«Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала хороша, надо перестать бояться», говорит зеленоградская художница Анна Панькова. Она рассказала Zelenograd.ru о своем ноу-хау в искусстве, об опыте участия в выставках за границей, истории своей семьи и важности культуры.

Техника, в которой я работаю, совершенно новая

— Батик — дело сложнейшее, очень терпеливое и трудоемкое. Никогда в жизни у меня не было терпения, ни капли, но я так люблю свое дело, что я себя пересилила и начала получать удовольствие от медленного кропотливого труда, тончайших линий, не видя, что я делаю, пока не сниму весь воск, пока вся грязь не сойдет с ткани. И тогда, как переводная картинка, вдруг открывается работа. Не всегда удачная, надо сказать. И вот это волшебство обнажения работы, когда снимается воск, каждый раз повергает меня в дикий восторг.

Я участвовала во многих выставках в Зеленограде. В основном, это был батик — иногда одежда, иногда картины. В Москве на Кузнецком мосту выставляла экспериментальный батик.

В 2014 меня неожиданно пригласили на выставку в Монтрё в Швейцарии, посвященную 200-летию дипломатических отношений России и Швейцарии. Это как-то не по ранжиру для меня, просто созвездия так встали. Было 12 художников, среди них очень известные — Николай Эстис, Мила Сапожникова-Дук. И мне так понравилось — оказалось, что кому-то интересна моя живопись.

«Изобилие»

Оттуда меня пригласили на Осенний Салон в Гран Пале в Париже. Сначала был художественный совет — далеко не каждая работа проходит. Многие художники представляются по много лет и не могут туда попасть. Это не про то, какая я молодец, а про то, что мне несказанно повезло. Поскольку в Салоне нет категорий «батик» и нет прикладного искусства, моя работа была представлена как живопись по шелку в определенной восковой технике. Работа была посвящена Набокову, его усадьбе на Гатчине. Называется она строкой из его стихотворения «Средь трепетных ветвей».

А сейчас я сама предложила свои работы в Галерею современного искусства в Париже. Галерейщик их принял. Я хотела посмотреть, как на них будет реагировать публика, поскольку техника, в которой я работаю, совершенно новая. Ноу-хау, полностью мое изобретение — я начала работать по коже в технике батик. Кожа ведет себя совсем по-другому, она не так впитывает воск, как шелк, получается что-то похожее на гравюру.

Вот как ни странно, надо перестать бояться. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала хороша, надо перестать бояться. Это человеческий опыт, и нам надо учиться.

«Средь трепетных ветвей. Дом Владимира Набокова»
Важно не быть необразованным

Кроме того, что я художник, я преподаватель. Я стараюсь воспитывать плеяду людей, и пусть они не профессиональные художники, но они будут образованными, интересующимися. Этим я и занимаюсь, преподавая сейчас в Зеленограде в «Творческом лицее», а до этого много лет в художественной школе. Мне этого хочется не потому, что я такой воспитатель, моралист, а потому что я уже много что могу дать, и я хотела бы, чтобы это попадало на благодатную почву.

Необязательно быть художником, важно познавать. Важно понимать. Важно не быть необразованным, неграмотным в этой области и во многих других. К примеру, в Париже есть музей Осипа Цадкина — что мы в России знаем про него? А это художник уровня Марка Шагала, примерно того же времени.

Теперь я могу позволить работать для себя побольше, потому что я чуть высвободила себе время: и дети уже большие, и по преподаванию я снизила себе нагрузку. У меня — как у почтальона Печкина, как будто я начинаю жить.

Я всегда жила интересно, грех что-то сказать, но сейчас я хочу работать, развивая серию картин, ту свою технику, которую, ей-богу, еще никто не видел. Ну я первая, так получилось. Хоть и техника по коже странная, она прямо влечет.

«Осень приходит»
Мой папа одним из первых приехал в Зеленоград, чтобы развивать науку

Зеленоград — место, которому мне хочется дать только хорошее. Мне бы хотелось, чтобы этот город был другим. Мечтаю о том, что он когда-нибудь сможет стать таким, как его задумывали. Может быть, все-таки получится развивать науку? А наука всегда соседствует с культурой.

Мне было четыре года, когда я здесь появилась. Мой папа одним из первых приехал в только построившийся Зеленоград, и не из-за квартирного вопроса, а чтобы продвигать науку. Папа — физик, занимался разработкой электронно-лучевого оборудования в НИИТМ. Мама преподавала в МИЭТе. Папа получил премию «Знак Почета» за свою работу. Когда к нам приходили гости, разговоры касались всех тем, и искусства, и развития техники. Мне тогда казалось, что жизнь везде так кипит. Но когда папину тему закрыли в 90-х годах, мы думали, что его не вытащим.

Моей малой родиной можно назвать академический поселок под Звенигородом, где у моего прадеда была дача, подаренная Сталиным после войны. Мой прадед, известный ученый академик Андреев Николай Николаевич, основатель научной школы акустики, был лично знаком с Эйнштейном. В сталинские времена его посадили, а потом началась Вторая Мировая война и его выпустили. Не потому что стране нужны были ученые, а потому что акустики нужны были для того, чтобы понять, что делать с морскими минами.

В этом поселке жили люди, которые, независимо от своих технических навыков и знаний, были глубоко культурными людьми. Почти ни у кого не было финансовой возможности собирать картины, но они по возможности покупали маленькие работы русских художников, и в искусстве разбирались. И если были на научных конференциях в Париже, успевали сходить в Лувр. Техника настолько напрямую связана с культурой и с жизнью, что это вообще нельзя разделять.

Мне кажется, что каждый человек, если хочет добра своим детям, должен максимально его дать — и культуры, и языка, и свободы. Дать им силу и независимость. Потому что только такие люди и двигают прогресс. Мне бы хотелось, чтобы мы научились людей ценить не по занимаемому посту, а по делу — по тому, что они делают для нас.

Марина Федякова

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