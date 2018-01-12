ДТП случилось около 8:40 в пятницу, 12 января. Как рассказали Zelenograd.ru свидетели происшествия, «скорая» приехала на место происшествия только через 20 минут. ГИБДД и МЧС появились еще позже. Первую помощь оказывали очевидцы.

Водитель второй «ГАЗели», следовавший за коллегой, и проезжавший в момент аварии тракторист на грейдере, сразу остановились. Вдвоем вытащили пострадавшего из кабины. К ним присоединился еще один автовладелец, направлявшийся в сторону области. Увидев происходящее, мужчина, по случаю оказавшийся волонтером спасательного отряда «Лиза Алерт», вернулся к месту ДТП, помог перенести пострадавшего на параллельную дорогу и перекрыть движение теми самыми канистрами с водой.

Когда водителя перевернувшегося фургона извлекли из кабины, увидели, что ему оторвало правую руку по локоть. Нужно было срочно перетянуть плечо, чтобы остановить кровотечение, но не оказалось аптечки, рассказал волонтер-спасатель Владимир. Аптечка нашлась в автомобиле зеленоградки, также остановившейся помочь. В наборе обнаружилось нечто, похожее на жгут, чем и перетянули раздробленную руку. Ампутированную часть конечности, найденную в 50 метрах от места аварии, положили в пакет и затем передали медикам.

Прошло более 15 минут, а «скорой» из Солнечногорска все не было. Тогда снова позвонили на пульт и сообщили, что ДТП произошло на Панфиловском проспекте: по наблюдениям очевидцев, молодой человек из-за потери крови мог не дождаться солнечногорской «скорой» или не доехать до солнечногорской больницы. Зеленоградские медики приехали быстро и сразу начали оказывать пострадавшему необходимую помощь.

Автоинспекторы из области появились минут через десять после «скорой» и, ничего не предприняв, начали переговариваться по телефонам. Очевидцы попытались привлечь внимание «переговорщиков», чтобы те хотя бы перекрыли движение, организовав свободный проезд для пожарных машин, но те продолжили общаться с кем-то по сотовым. Вскоре очевидцы услышали доклады, мол, прибыло МЧС, устранило разлив топлива, хотя, по словам Владимира, этого и близко еще не было.

Когда спасатели наконец прибыли, первым делом обесточили перевернувшийся фургон, чтобы предотвратить возможное возгорание топлива. Затем помогли погрузить пострадавшего в машину «скорой»: у мужчины предположительно мог быть поврежден позвоночник. Следом занялись очисткой проезжей части от вытекшего из бака горючего.

Как сообщили Zelenograd.ru в больнице, пациент поступил в 9:24 в сознании, но в крайне тяжелом состоянии. У мужчины оторвана правая рука, перелом костей таза, тяжелая черепно-мозговая и другие травмы. Его сразу же прооперировали, сейчас он в отделении анестезии и реанимации проходит курс интенсивной терапии. Состояние молодого человека остается крайне тяжелым.