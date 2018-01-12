Татьяна Визбул окончила Московский историко-архивный институт, в 1972 году приехала в Зеленоград. Музей был создан в 1969 году по инициативе историка, участницы Великой Отечественной войны Анны Александровны Уманской. Тогда он располагался на первом этаже корпуса 432. В маленьком музее хранились реликвии войны, экспонаты из истории местных деревень и сел, современные фотографии строящегося Зеленограда. «Так продолжалось несколько лет, пока в трехкомнатной квартире не стало тесно, — вспоминает Татьяна Визбул. — …А летом 1977 года А. А. Уманская предложила возглавить музей мне, так как близился срок ее выхода на пенсию».



В помещение на улице Гоголя музей переехал в 1978 году. Тогда он был общественным, существовал за счет шефства предприятий. Лишь в 1992 году историко-краеведческий музей стал государственным. Все эти годы музей занимался научные исследованиями, археологическими экспедициями и конференциями, собирал картинную галерею — работы зеленоградских художников, выпускал брошюры и книги об истории края, проводил экскурсии «История родного края», «Страницы истории города Зеленограда», «Там, где погиб Неизвестный солдат» и другие. Под руководством Татьяны Визбул была создана программа музейной педагогики для школьников. «У нас есть „колодец времени“, куда мы погружаемся с детьми, чтобы „перейти“ в прошлое, — рассказывала в интервью Zelenograd.ru Татьяна Визбул. — Дети начинают понимать разницу между музейным предметом и музейным экспонатом, знают, что такое экспозиция, оперируют всеми этими понятиями».

В 2014 году музей объединили с выставочным залом.