Метрополитен и МЦК второй год подряд работали всю новогоднюю ночь круглосуточно, также в этом году в Новый год без перерывов работали 59 маршрутов наземного транспорта. В том числе, зеленоградские автобусы 400 «поостановочный» и 19-й.

«Решили и дальше делать так по большим праздникам для вашего удобства», написал мэр Москвы Сергей Собянин «ВКонтакте». Какие праздники, кроме Нового года, считаются большими, не уточняется. В 2017 году впервые метро и МЦК работали круглосуточно в День города.

Круглосуточными маршрутами 31 декабря и 1 января воспользовались более 10 миллионов человек, а 35 тысяч пассажиров встретили Новый год в метро и МЦК, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Он связал эту статистику с интересными праздничными мероприятиями в Москве.

В Дептрансе проанализировали, как менялось количество пассажиров московского общественного транспорта в период новогодних праздников с 2010 по 2018 год, и выяснили, что за восемь лет оно возросло на 30% или на 20 миллионов человек. «Огромная цифра, сопоставимая, в общем-то, с населением средней европейской страны», отметил Ликсутов.