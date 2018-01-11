3 комментария
Рядом с Пятницким шоссе появилась огромная надпись «Господи, помоги России». Её видно из космоса 11.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Гигантские буквы вырыты на поле между Пятницким шоссе и Митинским кладбищем, у деревни Гаврилково. Автор надписи — местный житель, который таким образом пытается привлечь внимание властей к экологическим проблемам.

Призыв к высшим силам обнаружили недавно и активно обсуждают в соцсетях. По данным «МК», гигантские буквы вырыл житель Митино, 55-летний многодетный отец Андрей Финоченко. «Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев, — рассказал Андрей. — Каждая буква размером 5-6 метров в высоту, метр в ширину и глубиной в 50 сантиметров». Мужчина ухаживал за буквами-канавами — пропалывал летом, чистил от снега зимой, — и несколько месяцев ждал, пока они попадут в объектив орбитального спутника, а затем на электронную карту.

Он же около трех лет назад вырыл огромными буквами фразу «Путин, спаси Сходню» в районе деревни Рождествено. Фраза должна была привлечь внимание президента России к строительству жилого комплекса на природной территории с чистейшими родниками и редкими болотными кочками. Первая просьба о помощи исчезла — на её месте выкопали котлован для будущей многоэтажки.

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Обсуждение
Александр Эрлих
6 часов назад
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anna anna
4 часа назад
Видимо, России больше никто не поможет. Многодетный отец это понял давно
Мэрри Кристмас
4 часа назад
Саша, метро нереально, аквапарк нафиг не надо, а вот маршрутки - даешь!!!
Или хотя бы автобусы нормальных размеров...
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