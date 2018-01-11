Призыв к высшим силам обнаружили недавно и активно обсуждают в соцсетях. По данным «МК», гигантские буквы вырыл житель Митино, 55-летний многодетный отец Андрей Финоченко. «Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев, — рассказал Андрей. — Каждая буква размером 5-6 метров в высоту, метр в ширину и глубиной в 50 сантиметров». Мужчина ухаживал за буквами-канавами — пропалывал летом, чистил от снега зимой, — и несколько месяцев ждал, пока они попадут в объектив орбитального спутника, а затем на электронную карту.