Около полугода мужчина обогащался продажей горючего на стороне, незаконно завладев корпоративной топливной картой: приобретал по ней бензин на нескольких автозаправках, заливал в канистры (см. видео), а после торговал им.

Сотрудник одного из «Жилищников» обнаружил, что с баланса компании утекают средства, отведенные на бензин, и заявил в полицию. На момент обращения материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей. Выяснилось также, что источник убыли — утерянная несколько месяцев назад топливная карточка.

Полицейские отследили путь карты и вышли на 52-летнего приезжего наемного рабочего УК, которого задержали по месту его жительства в Зеленограде. Карту обнаружили и изъяли при личном досмотре подозреваемого. Со слов мужчины, он нашел ее бесхозно лежащей на территории «Жилищника». При этом род его деятельности в УК не связан с использованием топлива, отметили для Zelenograd.ru в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Самого задержанного отправили под подписку о невыезде.