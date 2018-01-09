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Как сотрудник зеленоградского «Жилищника» за полгода потратил 800 тысяч, перепродавая казенный бензин 09.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Около полугода мужчина обогащался продажей горючего на стороне, незаконно завладев корпоративной топливной картой: приобретал по ней бензин на нескольких автозаправках, заливал в канистры (см. видео), а после торговал им.

Сотрудник одного из «Жилищников» обнаружил, что с баланса компании утекают средства, отведенные на бензин, и заявил в полицию. На момент обращения материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей. Выяснилось также, что источник убыли — утерянная несколько месяцев назад топливная карточка.

Полицейские отследили путь карты и вышли на 52-летнего приезжего наемного рабочего УК, которого задержали по месту его жительства в Зеленограде. Карту обнаружили и изъяли при личном досмотре подозреваемого. Со слов мужчины, он нашел ее бесхозно лежащей на территории «Жилищника». При этом род его деятельности в УК не связан с использованием топлива, отметили для Zelenograd.ru в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Самого задержанного отправили под подписку о невыезде.

Запись с камеры наружного наблюдения на автозаправке
Источник: пресс-служба УВД по Зеленограду
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