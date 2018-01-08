Молодой человек получил серьезные травмы, не справившись с управлением автомобиля.
ДТП случилось около 10:20 в понедельник, 8 января, на Солнечной аллее рядом с дом № 3, напротив расположенного по другую сторону дороги МИЭТа. Седан Chevrolet Lanos, за рулем которого находился 19-летний зеленоградец, двигался в сторону Центрального проспекта. Предположительно, водитель превысил скорость и автомобиль занесло на свежей наледи. Съехав с проезжей части на обочину, седан врезался в дерево.
На место аварии прибыли реанимобиль и медицинский вертолет. Как уточнили для Zelenograd.ru источники в ГИБДД и медицинских кругах, пострадавшего юношу с черепно-мозговой и другими травмами доставили в столичную больницу воздушным транспортом.
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