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Легковушка врезалась в дерево на Солнечной аллее 08.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Молодой человек получил серьезные травмы, не справившись с управлением автомобиля.

ДТП случилось около 10:20 в понедельник, 8 января, на Солнечной аллее рядом с дом № 3, напротив расположенного по другую сторону дороги МИЭТа. Седан Chevrolet Lanos, за рулем которого находился 19-летний зеленоградец, двигался в сторону Центрального проспекта. Предположительно, водитель превысил скорость и автомобиль занесло на свежей наледи. Съехав с проезжей части на обочину, седан врезался в дерево.

На место аварии прибыли реанимобиль и медицинский вертолет. Как уточнили для Zelenograd.ru источники в ГИБДД и медицинских кругах, пострадавшего юношу с черепно-мозговой и другими травмами доставили в столичную больницу воздушным транспортом.

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