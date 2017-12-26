Комментировать
Находившийся на руках у мамы младенец пострадал в ДТП на Солнечной аллее 26.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль «Киа Рио», в котором находился четырехмесячный ребенок, врезался в другую легковушку на перекрестке Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда в Зеленограде. В результате младенец оказался с травмами в больнице.

Екатерина Скокова / vk.com/zelaoauto

Дорожный инцидент произошел около 12:15 в понедельник, 25 декабря, напротив корпуса 847, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Виновник ДТП пока не назван и не все детали аварии установлены, но, по предварительной информации и по свидетельствам очевидцев, «Киа Рио» выехал на перекресток, двигаясь в сторону Центрального проспекта, на запрещающий сигнал светофора. За рулем находился 27-летний местный житель.

Автомобиль «Хонда Джаз» под управлением 39-летнего зеленоградца поворачивал налево с Солнечной аллеи на Старокрюковский проезд на свой «зеленый», когда в его правый борт въехал «кореец».

Глеб Рычагов / vk.com/zelaoauto

В момент столкновения мама, ехавшая сзади справа от водителя, держала ребенка на руках. Детское удерживающее устройство во время поездки не использовалось из-за его отсутствия.

За медицинской помощью женщина с ребенком обратилась в детское травматологическое отделение поликлиники № 105 Зеленограда. После оказания первой помощи малыша с различными травмами доставили в столичную детскую больницу, уточнили в полиции.

 Реклама
Новогодние подарки от салона «Никор» Объявления
Новогодние ёлки в цирке «Максимус» возле «Зеленопарка» начнутся с 23 декабря. Билеты можно купить on-line. Объявления
Дед Мороз в Столице раздал весь мешок подарков Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама