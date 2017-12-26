Автомобиль «Киа Рио», в котором находился четырехмесячный ребенок, врезался в другую легковушку на перекрестке Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда в Зеленограде. В результате младенец оказался с травмами в больнице.
Дорожный инцидент произошел около 12:15 в понедельник, 25 декабря, напротив корпуса 847, сообщили Zelenograd.ru в полиции.
Виновник ДТП пока не назван и не все детали аварии установлены, но, по предварительной информации и по свидетельствам очевидцев, «Киа Рио» выехал на перекресток, двигаясь в сторону Центрального проспекта, на запрещающий сигнал светофора. За рулем находился 27-летний местный житель.
Автомобиль «Хонда Джаз» под управлением 39-летнего зеленоградца поворачивал налево с Солнечной аллеи на Старокрюковский проезд на свой «зеленый», когда в его правый борт въехал «кореец».
В момент столкновения мама, ехавшая сзади справа от водителя, держала ребенка на руках. Детское удерживающее устройство во время поездки не использовалось из-за его отсутствия.
За медицинской помощью женщина с ребенком обратилась в детское травматологическое отделение поликлиники № 105 Зеленограда. После оказания первой помощи малыша с различными травмами доставили в столичную детскую больницу, уточнили в полиции.
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