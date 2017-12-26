Дорожный инцидент произошел около 12:15 в понедельник, 25 декабря, напротив корпуса 847, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Виновник ДТП пока не назван и не все детали аварии установлены, но, по предварительной информации и по свидетельствам очевидцев, «Киа Рио» выехал на перекресток, двигаясь в сторону Центрального проспекта, на запрещающий сигнал светофора. За рулем находился 27-летний местный житель.

Автомобиль «Хонда Джаз» под управлением 39-летнего зеленоградца поворачивал налево с Солнечной аллеи на Старокрюковский проезд на свой «зеленый», когда в его правый борт въехал «кореец».