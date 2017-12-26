1 комментарий
Автобус, легковушка и «уборщик» столкнулись рядом с Крюковской эстакадой 26.12.2017 ZELENOGRAD.RU

На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта столкнулись рейсовый автобус, легковой автомобиль и подметально-уборочная машина.

Фото пользователя Джереми Кларксона из сообщества "ЗелАО AUTO | Зеленоград" / vk.com/zelaoauto

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:18 утра во вторник, 26 декабря. По рассказу очевидца, автобус № 29 и «Рено Меган» двинулись на «зеленый» по Солнечной в сторону Панфиловского: «Рено» — по левой полосе, 29-й — по средней. В этот момент от станции Крюково в их направлении ехала подметально-уборочная машина «СитиКэт», игнорируя запрещающий с ее стороны сигнал светофора. Легковушка столкнулась с «уборщиком», от удара ее развернуло и отбросило под автобус, который отправил машину прямиком в столб на обочине. В итоге столкнувшиеся транспортные средства частично перекрыли проезд.

В ДТП никто не пострадал, но в результате образовался затор. Затрудненное движение на этом участке сохранялось до 10 утра.

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Обсуждение
Ирина Горячева
10 часов назад
Я в последний год заметила, что уборщики игнорируют светофоры. В том числе и светофоры для пешеходов. В наглую едут не обращая внимания на людей. Хотя по ПДД они не имеют никакого преимущества.
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