Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:18 утра во вторник, 26 декабря. По рассказу очевидца, автобус № 29 и «Рено Меган» двинулись на «зеленый» по Солнечной в сторону Панфиловского: «Рено» — по левой полосе, 29-й — по средней. В этот момент от станции Крюково в их направлении ехала подметально-уборочная машина «СитиКэт», игнорируя запрещающий с ее стороны сигнал светофора. Легковушка столкнулась с «уборщиком», от удара ее развернуло и отбросило под автобус, который отправил машину прямиком в столб на обочине. В итоге столкнувшиеся транспортные средства частично перекрыли проезд.

В ДТП никто не пострадал, но в результате образовался затор. Затрудненное движение на этом участке сохранялось до 10 утра.