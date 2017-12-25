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В 16 микрорайоне и возле Дворца творчества решили установить «лежачих полицейских» 25.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Искусственные дорожные неровности для ограничения скорости появятся в местном проезде между торговым центром и корпусом 1620, а также у въезда в дачный поселок «Трамвай» возле Дворца творчества в 9 микрорайоне. Это нужно для безопасности пешеходов. «Лежачие полицейские» появятся не раньше августа.

Поставить «лежачих полицейских» решила окружная комиссия по безопасности дорожного движения после обращения главы муниципального округа Крюково Наталии Федотовой и директора Дворца творчества Павла Беккера. Из-за интенсивного движения транспорта в этих местах и для безопасности пешеходов, объясняется в протоколе. Поставить искусственные неровности должны районные управы, это поручено сделать до 15 августа.

А вот закрыть ограждениями сквозной проезд от корпуса 1206 корпусу 1213 комиссия отказалась. Об этом просил местный житель. Этот проезд пересекает пешеходную дорогу внутри 12 микрорайона. Освободить её от машин префектура отказалась. Закрыть же сквозной проезд между двумя домами нельзя, поскольку по нему ездит коммунальная техника и транспорт в детский сад (корпус 1217). Закрытие проезда приведет к дополнительной нагрузке на местный проезд корпуса 1206 и в усложнению транспортной ситуации, говорится в протоколе.

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