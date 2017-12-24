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Станция Крюково погрузилась в темноту из-за аварии в электросети 24.12.2017 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье, 24 декабря, около 18:00 на станции Крюково пропало электроснабжение — не горел свет в подземных переходах (люди шли с фонариками), не светились электронные табло. В кассах тоже отсутствовало электричество: «Оформление билетов временно производится на переносных терминалах», — сообщил перевозчик МТ ППК.

Update: В 21:35 электроснабжение частично восстановили, по данным МТ ППК — заработало кассовое окно № 11 со стороны 4-ой платформы (старого города).

Электричество пропало по независящим от железнодорожников причинам. «Специалисты уже устраняют неисправность. Приносим извинения за неудобства!» заявили в МТ ППК.

По свидетельству очевидцев, проблемы с электричеством начались еще днём. На 20:00 авария всё еще не была устранена.

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