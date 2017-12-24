В воскресенье, 24 декабря, около 18:00 на станции Крюково пропало электроснабжение — не горел свет в подземных переходах (люди шли с фонариками), не светились электронные табло. В кассах тоже отсутствовало электричество: «Оформление билетов временно производится на переносных терминалах», — сообщил перевозчик МТ ППК.

Update: В 21:35 электроснабжение частично восстановили, по данным МТ ППК — заработало кассовое окно № 11 со стороны 4-ой платформы (старого города).