В воскресенье, 24 декабря, около 18:00 на станции Крюково пропало электроснабжение — не горел свет в подземных переходах (люди шли с фонариками), не светились электронные табло. В кассах тоже отсутствовало электричество: «Оформление билетов временно производится на переносных терминалах», — сообщил перевозчик МТ ППК.
Update: В 21:35 электроснабжение частично восстановили, по данным МТ ППК — заработало кассовое окно № 11 со стороны 4-ой платформы (старого города).
Электричество пропало по независящим от железнодорожников причинам. «Специалисты уже устраняют неисправность. Приносим извинения за неудобства!» заявили в МТ ППК.
По свидетельству очевидцев, проблемы с электричеством начались еще днём. На 20:00 авария всё еще не была устранена.
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