ТЦ «Столица» провел акцию Почта Деда Мороза. В начале декабря в торговых центрах был установлен ящик Деда Мороза, где каждый ребенок мог отправить письмо главному волшебнику страны.
Сотрудникам ТЦ «Столица» пришлось много поработать, чтобы прочитать Деду Морозу все письма детей. 17 декабря состоялось прибытие Деда Мороза на праздник в ТЦ «Столица» (корпус 2309). С собой Дед Мороз принес громадный мешок с подарками.
А одному мальчику, который не стал просить у него подарка, а просто написал ему о счастье, Дед Мороз подарил путешествие в любую страну.
С наступающим, праздник продолжается!
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Как доехать:
От станции Крюково на автобусах 16, 366 и 400Т (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)
От ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне на автобусе 400К (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)
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