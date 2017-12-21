В 8-м микрорайоне пропала 52-летняя Галия Харисовна Островская (Замалетдинова). В последний раз она выходила на связь в 9 утра в среду, 20 декабря. Нужна помощь в розыске женщины, ей необходима медицинская помощь.

Приметы. Рост 164 см, худощавое телосложение. Глаза карие, волосы черные, до плеч. Веснушчатое лицо.

Одежда и обувь. Классические брюки синего цвета и ярко-розовая флисовая кофта. Поверх — бежевое кожаное пальто. На голове — светлая меховая шапка. Обута в черные сапожки на каблуке.

С собой были синяя дамская сумка и синя же багажная сумка с коричневыми ручками.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, просят позвонить на «горячую линию» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по телефону: 8-800-700-54-52 либо на пульт «112».