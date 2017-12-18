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Больше полутонны кормов в помощь приютам для животных «Ника» и «Кошкин дом» собрали зеленоградцы 18.12.2017 ZELENOGRAD.RU

В конце прошлой недели в Зеленограде завершилась благотворительная акция по сбору помощи в пользу двух приютов для собак и кошек — зеленоградского приюта "Ника" и приюта в Клинском районе «Кошкин дом». О её итогах Zelenograd.ru рассказали в Ресурсном центре НКО, организовавшем сбор.

Удалось собрать больше полутонны кормов, а также наполнители для туалетов, пеленки и текстиль, необходимые на зиму, немного лекарств. К акции подключились две зеленоградские школы, 609 и 618: родители их учеников сами предложили помощь, сделали афиши акции, и школы открыли сбор в своих зданиях.

«Волонтёры из обоих приютов вывозили собранное уже по три раза, сегодня приедут в последний раз, — сообщили в Ресурсном центре. — Тех, кто приносил помощь, мы спрашивали, какому из приютов они хотят помочь. Корма больше отдавали в клинский приют, который содержат две пенсионерки на своём участке, им действительно сейчас остро нужна помощь. Зеленоградской „Нике“ тоже помогали охотно. Некоторые приходили по нескольку раз — одна семейная пара, например, привозила огромные мешки кормов. Мы рады, что смогли помочь приютам и сделать им подарок к Новому году. Такие акции у нас уже были, но эта стала, пожалуй, самой успешной».

Оба приюта не получают государственной поддержки и функционируют исключительно за счет благотворителей. Приют «Ника» работает в Зеленограде более шести лет, под его опекой более 200 собак и кошек. Каждые выходные приют открывает двери для гостей — можно погулять с собаками, помочь в уборке и уходе, а при желании и взять домой четвероногого друга. В клинском приюте «Кошкин дом» ухаживают за 130 животными, среди которых много старых и больных собак и кошек.

Предновогодние благотворительные акции в Зеленограде продолжаются:

  • 18 декабря — последний день сбора игрушек для детской «Коробки храбрости» в Морозовской больнице, их принимают в досуговом центре «Заря» (корпус 233).
  • До 23 декабря в школе 1557 (МЖК) педагоги собирают подарки для детей из монастырских приютов, до 31 декабря — для детей других отделений Морозовской больнице, к ним зеленоградцы отправятся прямо утром 1 января.
  • До 25 декабря в библиотеке №252 (корпус 1462) собирают подарки для стариков в домах престарелых.
  • В городе проходит волонтёрская акция «Вместе в Новый год» — денежные пожертвования, подарки и пожелания будут передавать зеленоградским долгожителям.

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Обсуждение
Анастасия Макраусова
Вчера, 19:33
Уже как то надоело: Ника там, Ника сям. Тут помощь кормами, тут помощь средствами на строительство! А где реальная помощь от самого приюта нуждающимся животным? Подстреленный пёс, плюсом сбит машиной!!! Просто сочувствующие скинулись чтоб хоть как то ему помощь. А в нике как обычно нет мест. Для чего строится мокрый нос? Чтоб в случае реальной необходимости в помощи услышать мест нет? В Зеленограде и так волонтеров по пальцам пересчитать можно... которые забили под завязку все передержки и платные и бесплатные. Корячатся в поиске средст на содержание и когда сложный случай и нужна помощь то только не Ника, у них мест нет!
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