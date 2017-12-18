В конце прошлой недели в Зеленограде завершилась благотворительная акция по сбору помощи в пользу двух приютов для собак и кошек — зеленоградского приюта "Ника" и приюта в Клинском районе «Кошкин дом». О её итогах Zelenograd.ru рассказали в Ресурсном центре НКО, организовавшем сбор.

Удалось собрать больше полутонны кормов, а также наполнители для туалетов, пеленки и текстиль, необходимые на зиму, немного лекарств. К акции подключились две зеленоградские школы, 609 и 618: родители их учеников сами предложили помощь, сделали афиши акции, и школы открыли сбор в своих зданиях.

«Волонтёры из обоих приютов вывозили собранное уже по три раза, сегодня приедут в последний раз, — сообщили в Ресурсном центре. — Тех, кто приносил помощь, мы спрашивали, какому из приютов они хотят помочь. Корма больше отдавали в клинский приют, который содержат две пенсионерки на своём участке, им действительно сейчас остро нужна помощь. Зеленоградской „Нике“ тоже помогали охотно. Некоторые приходили по нескольку раз — одна семейная пара, например, привозила огромные мешки кормов. Мы рады, что смогли помочь приютам и сделать им подарок к Новому году. Такие акции у нас уже были, но эта стала, пожалуй, самой успешной».

Оба приюта не получают государственной поддержки и функционируют исключительно за счет благотворителей. Приют «Ника» работает в Зеленограде более шести лет, под его опекой более 200 собак и кошек. Каждые выходные приют открывает двери для гостей — можно погулять с собаками, помочь в уборке и уходе, а при желании и взять домой четвероногого друга. В клинском приюте «Кошкин дом» ухаживают за 130 животными, среди которых много старых и больных собак и кошек.

Предновогодние благотворительные акции в Зеленограде продолжаются: