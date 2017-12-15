В ДК «Зеленоград» с 16 декабря по 10 января пройдёт выставка зеленоградской художницы Екатерины Чижуэн. Для Zelenograd.ru она рассказала о тонкостях акварельной живописи, своих работах, преподавании в арт-студии «Семья» и проблемах зеленоградских художников.
— Сейчас я — свободный художник. Мне это нравится и приносит радость, потому что когда художник работает для души, то работы получаются открытые, естественные. Настоящие. А при работе на заказ есть рамки, за которые ты не хочешь идти, нет комфорта. Художник — свободный человек, и он должен высказывать свои мысли, свои чувства, это самое главное. Я работаю, когда приходит вдохновение, потому что без него что-то сделать тяжело. Вот если тебе что-то понравилось, то хочется все бросить и идти быстрее за краски. А иногда бывает, что несколько месяцев вынашиваю какую-то идею.
Увлечение акварелью началось с института, когда во время летней практики мы объездили весь Север, месяцами там жили и писали. Техника зацепила меня еще тогда тем, что можно очень быстро передать эмоции. Легкий и воздушный способ написания акварели дает недосказанность. Она важна, потому что когда человек смотрит на картину, он может свое что-то додумать, домыслить. А когда картина дописана с таким академизмом, вылизана, все дописано, четко, все границы как пирожки, слепленные, покрашенные, глазурью политые, подписанные, то это уже невкусно есть. Вкусно — когда есть загадка, и ее хочется разгадать.
Выставка, которая сейчас открывается в ДК — моя первая персональная выставка в Зеленограде. Будет около 70 работ разной тематики. Прежде всего, дети — для матери это самая трогательная и близкая тема. Много природы, много цветов и много лета. У меня зимы совсем нет, наверное, не хочется писать холодное время года, хочется теплое. Одна из важных тем — казачество. Кстати, выставка проходит при поддержке Казачьего общества Солнечногорского района. С ними мы дружим, потому что у меня муж — казак.
Арт-студия «Семья» — это мой собственный бренд, я его сама придумала. Так я называю свою мастерскую, свое окружение. У меня родители тоже художники, и в семье я пытаюсь всех учить рисовать: моих мальчишек, их друзей, моих друзей и их детей.
Мои дети не ходят в художественную школу. Это сознательный выбор. Я сама эту художку прошла, все восемь лет, и знаю, как там скучно, томительно и неинтересно. Здесь я никаких рамок не ставлю им, никаких границ. У них полет фантазии, и они творят, что хотят и знают, что ругать их никто не будет, а будут только поддерживать. Потом, конечно, когда надо будет в институт поступать, им нужно будет академизм изучать.
Когда я занимаюсь с людьми, особенно с детьми, я использую очень много сравнений, чтобы они могли представить себе образ. И когда они его видят, то сразу начинают рисовать. Для этого мы сначала очень долго разговариваем, придумываем истории, фантазируем, а я им уже потом пытаюсь технически помочь, как это сделать. Мы ни в коем случае не срисовываем картинку, потому что в этом случае индивидуальность стирается, и нет развития личности никакой. И когда в глазах людей огонек, когда у них получается, и у каждого своя жизнь на картинке, своя тема, меня это очень вдохновляет на собственное творчество.
Иногда провожу мастер-классы, ищу помещения в Зеленограде, потому что постоянного нет. Пообщавшись с другими художниками в городе, я поняла, что это проблема — общая. Люди творят дома, создают уникальные вещи, а показать, выставить — негде. Раньше в Зеленограде были выставочные залы, сейчас нет вообще. Власти города, к сожалению, не уделяют этому должного внимания. Поэтому мы сами планируем открыть Зеленоградское отделение при Творческом союзе художников России и Подмосковья, чтобы вместе было легче заниматься проблемами поиска помещения и реализации.
Связаться с Екатериной Чижуэн и узнать больше о её творчестве и мастер-классах для детей и взрослых — на её странице ВКонтакте.
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