— Сейчас я — свободный художник. Мне это нравится и приносит радость, потому что когда художник работает для души, то работы получаются открытые, естественные. Настоящие. А при работе на заказ есть рамки, за которые ты не хочешь идти, нет комфорта. Художник — свободный человек, и он должен высказывать свои мысли, свои чувства, это самое главное. Я работаю, когда приходит вдохновение, потому что без него что-то сделать тяжело. Вот если тебе что-то понравилось, то хочется все бросить и идти быстрее за краски. А иногда бывает, что несколько месяцев вынашиваю какую-то идею.

Увлечение акварелью началось с института, когда во время летней практики мы объездили весь Север, месяцами там жили и писали. Техника зацепила меня еще тогда тем, что можно очень быстро передать эмоции. Легкий и воздушный способ написания акварели дает недосказанность. Она важна, потому что когда человек смотрит на картину, он может свое что-то додумать, домыслить. А когда картина дописана с таким академизмом, вылизана, все дописано, четко, все границы как пирожки, слепленные, покрашенные, глазурью политые, подписанные, то это уже невкусно есть. Вкусно — когда есть загадка, и ее хочется разгадать.