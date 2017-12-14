Двухлетний ребенок получил травму головы из-за наезда такси на коляску и сейчас находится в больнице.

Всё произошло на улице Андреевка напротив корпуса 1605 в седьмом часу вечера в четверг, 14 декабря. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль с символикой зеленоградской таксомоторной компании «Форсаж», как рассказал Zelenograd.ru очевидец, ехал в сторону Панфиловского проспекта.

Несмотря на препятствие в виде «лежачего полицейского» перед «зеброй», таксист наехал на пешеходов, сбив коляску. В результате находившийся в ней ребенок, которому в январе 2018-го исполнится два года, госпитализирован в детскую больницу с травмой головы. Женщина не пострадала, сообщил источник в полиции.