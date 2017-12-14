16 декабря 2017 года — приходите в ТЦ «Грин» всей семьей с детьми, вас ждет поздравление от Деда мороза, музыка, подарки, а также интересные мероприятия для любителей веселья, шопинга и творчества.
На улице у ТЦ «Грин» с 12 до 16 часов Дед Мороз будет раздавать шарики. Можно бесплатно фотографироваться с Дедом Морозом, фотографировать детей, всю свою семью или воспользоваться услугами профессионального фотографа с 12-30 до 14-30.
Магазин парфюмерии и косметики «Элизэ» приготовил подарки всем покупателям.
В Кондитерскую «DESSERT» к самому волшебному и долгожданному празднику — к 15 декабря 2017 года доставят имбирные пряники в виде собачек, большие и маленькие имбирные домики, ванильное безе в форме ёлочек и снеговиков, сладкие наборы из печенья. Вы сможете купить карамельки в виде звёздочек и трости, карамельные шарики на ёлку и мармелад. А ещё можно собрать подарочные наборы из любой нашей продукции на ваш вкус.
В Эль-Каффето Вас ждут новые предновогодние акции и скидки! На всю готовую продукцию в эти дни 15%!!! (не суммируется с дисконтными картами и другими скидками магазина, а так же не распространяется на предзаказ новогодних подарков). В магазине Эль Кафето большой ассортимент чайно-кофейных подарков к Новому году на любой вкус! Так же очень много сладостей с новогодней символикой: бельгийский шоколад, пряники, зефир, лукум и т. д.
VIGOSS в ТЦ «Грин» (Модный Подвал):
- Скидки до 70% ( только 15-17 декабря 2017 года);
- Акция «Пригласи друга» — дополнительная скидка 5% для вас и вашего друга.
- Покупки с подарками! Товары с приятным дополнением.
Магазин товаров для творчества «Самтвори» - дарит подарки всем, кто придет 15-17 декабря 2017 года!
А так же приглашает маленьких любителей рисования и их родителей на бесплатные мастер-классы с 12 до 17 часов. Как всегда, будет море улыбок и позитива, развитие фантазии, образного мышления и индивидуальных талантов. Ведь, что самое главное в творчестве? Свобода самовыражения:) Давайте ее деткам почаще, и они обязательно будут счастливы!
В ювелирном салоне «Семицвет» будет действовать скидка до 40% на весь ассортимент.
Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, выпить чай, кофе, коктейли.
На 3-ех этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%. Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ 2.
На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. В МясновЪ вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут перед праздником на указанное вами число.
В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.
Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», «O`Detto», ELC-Центр раннего развития, «Школьная пора» и др.
Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ», профессиональную косметику для волос — в магазине «BeautyLab». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».
Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и «София».
Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».
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