В Эль-Каффето Вас ждут новые предновогодние акции и скидки! На всю готовую продукцию в эти дни 15%!!! (не суммируется с дисконтными картами и другими скидками магазина, а так же не распространяется на предзаказ новогодних подарков). В магазине Эль Кафето большой ассортимент чайно-кофейных подарков к Новому году на любой вкус! Так же очень много сладостей с новогодней символикой: бельгийский шоколад, пряники, зефир, лукум и т. д.

VIGOSS в ТЦ «Грин» (Модный Подвал):

Скидки до 70% ( только 15-17 декабря 2017 года);

( только 15-17 декабря 2017 года); Акция «Пригласи друга» — дополнительная скидка 5% для вас и вашего друга.

Покупки с подарками! Товары с приятным дополнением.

Магазин товаров для творчества «Самтвори» - дарит подарки всем, кто придет 15-17 декабря 2017 года!

А так же приглашает маленьких любителей рисования и их родителей на бесплатные мастер-классы с 12 до 17 часов. Как всегда, будет море улыбок и позитива, развитие фантазии, образного мышления и индивидуальных талантов. Ведь, что самое главное в творчестве? Свобода самовыражения:) Давайте ее деткам почаще, и они обязательно будут счастливы!

В ювелирном салоне «Семицвет» будет действовать скидка до 40% на весь ассортимент.

Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, выпить чай, кофе, коктейли.

На 3-ех этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%. Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ 2.

На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. В МясновЪ вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут перед праздником на указанное вами число.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», «O`Detto», ELC-Центр раннего развития, «Школьная пора» и др.

Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ», профессиональную косметику для волос — в магазине «BeautyLab». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».

Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и «София».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».