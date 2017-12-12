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Пассажир автобуса разбил водительскую дверь из-за сломавшегося турникета 12.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Мужчина разгневался на просьбу водителя покинуть автобус и разбил стекло кабины.

lazyperson136 / vk.com/zelaoauto

Дело происходило утром во вторник, 12 декабря, между префектурой и МИЭТом. В автобусе, следовавшем по 19-му маршруту, вышел из строя турникет. По словам очевидца, водитель сначала предложил заходить через заднюю дверь, а потом и вовсе сказал всем выйти из автобуса.

Одного из пассажиров такой поворот событий вывел из себя, и одним ударом кулака он выбил стекло водительской кабины, после чего покинул транспорт и удалился. В результате автобус выбыл с маршрута минимум на сутки.

Как рассказал Zelenograd.ru сотрудник местного филиала «Мосгортранса», обычно наладка турникета занимает от одной минуты до получаса. Стандартные проблемы турникетов связаны с тем, что от вибрации иногда выскакивают провода из колодок (нарушаются контакты), из-за усталости металла падают штанги, трескается корпус, перегорают лампочки… Проблемы автоматизированных систем контроля проезда, как правило, поверхностные, которые устраняются за несколько минут. И если б не разбитое стекло, автобус в тот же день вернулся на дорогу.

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