Дело происходило утром во вторник, 12 декабря, между префектурой и МИЭТом. В автобусе, следовавшем по 19-му маршруту, вышел из строя турникет. По словам очевидца, водитель сначала предложил заходить через заднюю дверь, а потом и вовсе сказал всем выйти из автобуса.

Одного из пассажиров такой поворот событий вывел из себя, и одним ударом кулака он выбил стекло водительской кабины, после чего покинул транспорт и удалился. В результате автобус выбыл с маршрута минимум на сутки.

Как рассказал Zelenograd.ru сотрудник местного филиала «Мосгортранса», обычно наладка турникета занимает от одной минуты до получаса. Стандартные проблемы турникетов связаны с тем, что от вибрации иногда выскакивают провода из колодок (нарушаются контакты), из-за усталости металла падают штанги, трескается корпус, перегорают лампочки… Проблемы автоматизированных систем контроля проезда, как правило, поверхностные, которые устраняются за несколько минут. И если б не разбитое стекло, автобус в тот же день вернулся на дорогу.