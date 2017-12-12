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Дед Мороз в Столице 12.12.2017 ТЦ «Столица» Реклама

Вы писали Деду Морозу в ТЦ «Столица»? Хотите знать, что будет дальше?

А дальше будет праздник!

17 декабря в ТЦ «Столица» (корпус 2309) вы встретите Деда Мороза! Вас ждёт новогодняя сказочная программа, а у кое-кого могут исполниться мечты.

В 11:00 для тех, кто любит что-то смастерить будут работать новогодние мастер-классы от Детского центра «Светлячок»!

А в 13:00 начнется сказка!

Как добраться?

От станции Крюково на автобусах 16, 366 и 400Т до остановки Микрорайон «Зелёный Бор».

От ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне на автобусе 400К

Подписывайтесь на соц. сети торговых центров «Столица» в Зеленограде:

ВКонтакте: https://vk.com/stolitsazelenograd

Instagram: https://www.instagram.com/tcstolica_zelenograd/

Facebook: https://www.facebook.com/stolitsazelenograd/

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