Вы писали Деду Морозу в ТЦ «Столица»? Хотите знать, что будет дальше?
А дальше будет праздник!
17 декабря в ТЦ «Столица» (корпус 2309) вы встретите Деда Мороза! Вас ждёт новогодняя сказочная программа, а у кое-кого могут исполниться мечты.
В 11:00 для тех, кто любит что-то смастерить будут работать новогодние мастер-классы от Детского центра «Светлячок»!
А в 13:00 начнется сказка!
Как добраться?
От станции Крюково на автобусах 16, 366 и 400Т до остановки Микрорайон «Зелёный Бор».
От ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне на автобусе 400К
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ВКонтакте: https://vk.com/stolitsazelenograd
Instagram: https://www.instagram.com/tcstolica_zelenograd/
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