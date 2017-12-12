В ярмарке примут участие зеленоградские мастера со своими изделиями ручного творчества — продавать новогодние сувениры и подарки обещают по выгодным ценам. Анонсы мастеров и мастер-классов (10:00-13:00) по изготовлению сувениров ручной работы публикуются на страницах ярмарки ВКонтакте и в фейсбуке.

Уже объявили о своём участии мастерская «SovA» (авторские иллюстрации на кружках, блокнотах и мыле, расписанная одежда, декупаж), мастера Ирина Власова (авторские куклы и игрушки, новогодние укращения), Янина Тайкова (украшения из натуральных камней и бисера), Настя Семёнова (украшения Lampwork), Юлия Васенина (украшения и изделия из полимерной глины), Творческое сообщество «Лавка соблазнов» и Наталия Герасина (крем-мыло), Елена Паскевич (букеты из конфет), Светлана Оганесян (авторские игрушки), Константин Григорян (hand-made варенье), Екатерина Голованова (цветы и зверюшки из глины), Павел Кишев (изделия из дерева), Анна Дюкова (скрапбукинг) и многие другие.

На ярмарке будут представлены и творческие изделия мастеров самого Центра реабилитации инвалидов «Ремесла», который занимается реабилитацией людей с ограничениями жизнедеятельности посредством освоения ремесел - это позволяет им интегрироваться в общество и получить работу.

На гаражную распродажу собирают вещи, бывшие в употреблении, хорошего качества. Их можно будет сдать, обменять или купить по символической цене. Во время ярмарки будет работать небольшое кафе с горячим кофе, чаем и сладостями.

В рамках проведения ярмарки будет проходить сбор средств для благотворительного фонда «Жизнь как чудо» оказывающего помощь детям с заболеваниями печени.