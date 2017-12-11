Сейчас Илье двадцать четыре года. Уже много лет он тратит по 2-3 часа на утренние процедуры, в то время как для обычного человека это занимает 15-20 минут. Обязательная процедура — использование откашливателя, так как легкие сжаты, скапливается мокрота и самостоятельно избавиться от нее очень трудно. Также требуется помощь, чтобы Илью поднять с кровати и пересадить в инвалидное кресло, помыть и переодеть его. Столько же времени занимают и вечерние процедуры. Все заботы о сыне легли на плечи отца. Но Руслану, так зовут папу Ильи, еще приходится работать 5 дней в неделю, часто выезжать в командировки, а вырываться домой пораньше не всегда получается. Поэтому пришлось искать сиделку, которая сейчас проживает у них в квартире, ухаживает за Ильей и помогает с приготовлением пищи.

Основную порцию пищи, а это специальное сбалансированное медицинское питание, Илья получает через гастростому, дополнительное питание — пюре из фруктов и овощей — ему готовит Людмила (няня Ильи) и кормит из ложечки. Но няня-молодая женщина, ей сложно на руках носить Илью в ванную комнату, поднимать из кресла и укладывать в кровать, поворачивать и переодевать. Здесь нужна мужская сила, поэтому в утренние часы еще помогает приходящий медбрат. А вечером, по возвращении с работы, всю физическую нагрузку берет на себя папа.

В Детском хосписе «Дом с маяком» узнали об Илье, когда у него возникли проблемы с дыханием, и появилась необходимость использования аппарата неинвазивной вентиляции легких. Родные обратились за помощью, и Илья был взят под опеку, под которой находится и по сей день. Илья и сам научился просить о помощи. К примеру, написал к нам в офис сообщение, чтобы ему помогли правильно составить письмо на сайт управы района по поводу ремонта подъемника в подъезде. Подъемник установили, а он не работает. Детский хоспис заказал электробазу к инвалидной коляске для Ильи, чтобы управляя джойстиком, он смог передвигаться во дворе. А тут вот такая засада со спуском. Подъемник в итоге починили.