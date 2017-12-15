«Хлебное место»

Пекарня «Хлебное место» — это второй магазин сети, первый находится в Андреевке. По сравнению с соседями у «Хлебного места» и торговая площадь больше, и вывеска ярче, громкая аудио-реклама звучит перед входом. В помещении есть несколько столиков, можно заказать кофе или купить морс, но туалета не предусмотрено.

Ассортимент широкий, от обычного хлеба (есть, например, Дарницкий — 25 рублей) до сосисок в тесте и ватрушек с творогом (от 19 рублей за ватрушку или пирожок с капустой). Цены весьма демократичны, пекут всё прямо на месте — каждый час допекают то, что заканчивается. Показать помещение, в котором выпекается хлеб и прочее, хозяин заведения отказался.