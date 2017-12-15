Две пекарни — «Хлебное место» и «Пекарня Сурукиных» — открылись в этом году с разницей в восемь месяцев в ТЦ «Кедр» (бывший «Таллин» в 4 микрорайоне), буквально «дверь в дверь»: войти в обе пекарни можно с торца здания, обращенного к поликлинике, сразу за входом в торговый центр их двери идут почти подряд. В «Хлебном месте», открывшемся в ноябре, считают, что ассортимент и направленность их заведения достаточно отличается от Сурукиных, чтобы обойтись без жёсткой конкуренции.
Пекарня «Хлебное место» — это второй магазин сети, первый находится в Андреевке. По сравнению с соседями у «Хлебного места» и торговая площадь больше, и вывеска ярче, громкая аудио-реклама звучит перед входом. В помещении есть несколько столиков, можно заказать кофе или купить морс, но туалета не предусмотрено.
Ассортимент широкий, от обычного хлеба (есть, например, Дарницкий — 25 рублей) до сосисок в тесте и ватрушек с творогом (от 19 рублей за ватрушку или пирожок с капустой). Цены весьма демократичны, пекут всё прямо на месте — каждый час допекают то, что заканчивается. Показать помещение, в котором выпекается хлеб и прочее, хозяин заведения отказался.
Время работы заведения — с 8 утра до 9 вечера. У «Хлебного места» есть сайт, где есть ассортимент с ценами. В социальных сетях пекарня не представлена.
В этой пекарне выпечку не делают, производство находится в Солнечногорском районе, в деревне Клушино. Ассортимент меняется по дням недели: багеты и чиабаты (85, 100 рублей), разные виды пшеничного и ржаного хлеба (до 196 рублей), булочки, гриссини и чириолы. Есть новогодние пряники, макаронные изделия, пастила, медофеты и шокоролы.
Весь хлеб выпекается без дрожжей, без разрыхлителя, на закваске. Это значит, что в составе хлеба только различная мука, соль и вода, плюс добавки в зависимости от рецепта (оливковое масло, клюква и прочее). Пекарня семейная, в ней говорят, что закваске нужен особый уход, присматривать за ней приходится как за ребёнком, потому этот хлеб ремесленный, не производственный.
«Нас зовут Олег и Ирина Сурукины, мы печем домашний хлеб с 2012 года, — рассказывают свою истории владельцы пекарни на её странице ВКонтакте. — Тогда, по рекомендации педиатров, нашему ребенку пришлось придерживаться строгой гипоаллергенной диеты, в том числе исключить дрожжевой хлеб. То есть практически любой, который продается в магазинах. Мы смогли отказаться от многих продуктов, но только не от хлеба. Поэтому мы начали печь его сами, и у нас получилось!»
Пекарня дружит с известной многим кондитерской «Икавака», магазин которой в Зеленограде закрылся, осуществляются только заказы по интернету — а здесь можно приобрести их продукцию. Кроме того, вместе с хлебом можно купить деревянные доски и хлебные тарелки из цельного дуба и различные биопродукты. Столиков в пекарне нет, но можно взять кофе на вынос.
У «Пекарни Сурукиных» есть страницы в соцсетях — в инстаграме, ВКонтакте, в фейсбуке. Время работы пекарни — с 9 утра до 8 вечера, воскресенье и понедельник выходные.
Для сравнения мы решили попробовать французский багет из обеих пекарен.
Первое различие, конечно, в цене. Если в «Хлебном месте» багет стоит 25 рублей, то у Сурукиных он обойдётся в 85 рублей, и сам багет в первом случае оказался ощутимо больше. На упаковке багета Сурукиных написана полная информация об изделии — дата производства, вес, состав, место производства, срок годности. На упаковке «Хлебного места» информации нет.
Если сравнивать по вкусу, то багет из «Хлебного места» довольно сильно напоминает классический батон нарезной. Сурукинский багет тоже не очень похож на те, которые продаются по утрам на улочках Парижа даже внешне — он слишком порист. Но вкус у него интереснее и ярче батона.
Что важнее при выборе хлеба насущного — вкус и польза или цена, каждый покупатель выберет сам.
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