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Девять дополнительных «Ласточек» буду ходить от Крюково до Москвы с 11 декабря по рабочим дням 07.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Две из них — в утренний и вечерний часы пик. Одна поздняя, отправлением из Москвы в 23:38, — раньше в это время «Ласточки» не ходили. Количество обычных электричек из-за запуска «Ласточек» не изменится.

По рабочим дням дополнительные «Ласточки» будут отправляться из Крюково в 6:52, 8:03 (ежедневно), 16:35, 17:42. С Ленинградского вокзала — в 13:15, 16:41, 18:14, 18:30 (ежедневно), 23:28.

Непосредственно до Крюково идут поезда поезда отправлением в 13:15, 16:41, 23:38, а из Крюково — в 16:53 и 17:42. Остальные следуют до (из) Клина и Конаково. В частности, Крюково будет проходной станцией для утренней «Ласточки» с остановкой в 6:52 — она пойдет из Клина.

С 10 декабря меняется расписание не только электричек, но и поездов дальнего следования. Новый график пригородных поездов составлялся несколько месяцев, рассказали Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, при этом были учтены пожелания пассажиров. В частности, о запуске «Ласточки» до Конаково и ночном поезде в 23:38. Количество обычных электричек (6000-й нумерации) остается прежним.

Новое расписание на сайте МТППК

Время в пути на «Ласточке» от Зеленограда до Москвы — от 25 до 44 минут. При этом количество остановок на маршруте одинаковое — Сходня, Химки (за исключением двух поездов в сутки, которые останавливаются только в Химках).

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