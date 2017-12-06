Виртуальный экскурс в историю станций от Москвы до Клина можно совершить вместе с аудиогидом от Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией — для этого нужно скачать мобильное приложение izi.Travel. Кратко пересказываем, что интересного можно узнать за три с половиной минуты о Крюково и Зеленограде.
После небольшого вступления об истории станции Крюково аудиогид сообщает, что Зеленоград — огромный город-спутник на берегу реки Сходня, застраивался как эко-город, а за основу были взяты европейские города-спутники, в частности, английский Харлоу и финский Тапиола.
Далее кратко о микроэлектронике. «Отчасти планы о создании русской силиконовой долины, которой были увлечены руководители страны, сбылись. Правда, в конце 80-х годов советская микроэлектроника зашла в тупик. Тем не менее, здесь до сих пор действуют десятки НИИ и предприятий электронной промышленности, обучая студентов в высшие учебные заведения» (конец цитаты).
Затем рассказывают о красотах Зеленограда, особенностях нумерации домов, которую гид называет «хайтековской», а сам город в этом смысле сравнивает с гигантской микросхемой.
Есть и ошибки, которые режут ухо местным жителям. Например, Силиконовая долина вместо Кремниевой, какие-то кварталы, на которые оказывается делятся микрорайоны и так далее.
Прослушать виртуальную экскурсию можно с помощью приложения izi.Travel, скачав его на App Store, Microsoft или Google Play. Приложение доступно для смартфонов, работающих на базе iOS, Android и Windows. Можно послушать и на сайте izi.travel. Здесь представлены краткие экскурсии по 24 станциям и достопримечательностям Октябрьской железной дороги, от Клина до Ленинградского вокзала.
«Информацию для аудиогида подготовили профессиональные историки и краеведы, а затем текст озвучили опытные дикторы, — рассказал генеральный директор МТ ППК Олег Федотов. — Мы верим, что полученные знания позволят пассажирам по-новому смотреть на примелькавшиеся объекты за окном, а кого-то обязательно мотивируют вернуться в свободное время и подробнее познакомиться с историей городов, расположенных вдоль Октябрьской железной дороги».
Пока аудиогид запустили в пилотном режиме — проверяется, как он работает во время движения электрички.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕКАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%