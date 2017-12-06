Есть и ошибки, которые режут ухо местным жителям. Например, Силиконовая долина вместо Кремниевой, какие-то кварталы, на которые оказывается делятся микрорайоны и так далее.

Прослушать виртуальную экскурсию можно с помощью приложения izi.Travel, скачав его на App Store, Microsoft или Google Play. Приложение доступно для смартфонов, работающих на базе iOS, Android и Windows. Можно послушать и на сайте izi.travel. Здесь представлены краткие экскурсии по 24 станциям и достопримечательностям Октябрьской железной дороги, от Клина до Ленинградского вокзала.

«Информацию для аудиогида подготовили профессиональные историки и краеведы, а затем текст озвучили опытные дикторы, — рассказал генеральный директор МТ ППК Олег Федотов. — Мы верим, что полученные знания позволят пассажирам по-новому смотреть на примелькавшиеся объекты за окном, а кого-то обязательно мотивируют вернуться в свободное время и подробнее познакомиться с историей городов, расположенных вдоль Октябрьской железной дороги».

Пока аудиогид запустили в пилотном режиме — проверяется, как он работает во время движения электрички.