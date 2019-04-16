О том, как фальшивая листовка о розыске педофила испортила жизнь зеленоградцу Дмитрию и его семье, мы писали в ноябре 2017 года. Неизвестные расклеили по городу объявление с фотографией мужчины и номером его автомобиля, распространили информацию через соцсети и мессенджеры. Ориентировка разлетелась по всей России, и «выяснилось», что он уже «промышляет» в Саратовской области, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новом Уренгое, на Кубани, в Тюменской области, Новороссийске.
После нашего рассказа о ложных обвинениях страсти улеглись. По одной из распространяемых версий, Дмитрий стал жертвой конкурентов по бизнесу, однако он сам отверг это предположение. У него действительно есть собственное небольшое дело, но никаких трений на почве конкуренции не возникало. По другой популярной версии, ориентировка-фейк — работа коллекторов, но и с кредитами у Дмитрия, по его рассказу, проблем нет. Еще один вероятный сценарий — кто-то увидел мужчину в то время, когда он ждал возле школы 12-летнюю дочь, чтобы отвезти ее домой после уроков.
Однако в нынешнем апреле история возродилась в Красноярске. В родительских чатах снова появились сообщения об орудующем на территории города педофиле, сообщает местный телеканал «Новости ТВК». Якобы он выслеживает детей возле школ и детских садов. На фото — все та же фейковая зеленоградская ориентировка, и родителям предлагают ею делиться.
Полиция вновь вынуждена повторять, что никаких ориентировок на этого мужчину не выпускалось, а эта новость не более чем фальшивка. Правоохранительные органы просят прекратить распространение ложной информации и не сеять панику.
После публикации Zelenograd.ru в 2017-м звонки на мобильный с обвинениями и угрозами практически прекратились, зато стали звонить сочувствующие со словами поддержки, рассказал Дмитрий. После нескольких дней домашнего самозаточения дочка наконец смогла вернуться в школу, где ее перед этим травили из-за отца-«педофила».
По результатам проведенного нами опроса, 85% читателей Zelenograd.ru никогда не распространяли подобные ориентировки, 5% — распространяли, но проверяли на достоверность, 10% признались, что распространяли, не проверяя информацию.
Поэтому вновь напоминаем: прежде чем сделать репост или расклеивать такие листовки, проверьте информацию на достоверность: поищите её в интернете, воспользуйтесь поиском по картинкам, обратитесь в дежурную часть полиции.
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