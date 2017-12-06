Благотворительный фонд продовольствия «Русь» провёл 2 декабря первую акцию в поддержку пенсионеров из глубинки. «Продукты в глубинку» собирали в минувшую субботу посетители супермаркетов «Перекрёсток», «Дикси», и «Билла» — в том числе, в 15 зеленоградских магазинах. В Зеленограде за четыре часа акции удалось собрать 190 килограммов продуктов. Данные и фотоотчёт о проведении акции Zelenograd.ru предоставили в фонде «Русь».
Всего, по предварительным подсчётам, в Москве и области собрано 30 тонн продовольствия. В настоящее время собранное сортируют и распределяют по наборам, чтобы отправить до нового года одиноким пожилым людям из Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Орловской областей.
Напомним, что москвичи, которые не успели принять участие в марафоне в субботу, могут привезти продукты с до 8 декабря в московский офис фонда около станции метро «Белорусская» по адресу: 3-я улица Ямского поля, 24.
Организаторы планируют доставить все продуктовые наборы до Нового года.
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