Всего, по предварительным подсчётам, в Москве и области собрано 30 тонн продовольствия. В настоящее время собранное сортируют и распределяют по наборам, чтобы отправить до нового года одиноким пожилым людям из Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Орловской областей.

Напомним, что москвичи, которые не успели принять участие в марафоне в субботу, могут привезти продукты с до 8 декабря в московский офис фонда около станции метро «Белорусская» по адресу: 3-я улица Ямского поля, 24.

Организаторы планируют доставить все продуктовые наборы до Нового года.