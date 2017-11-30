1 комментарий
Дарим пиццу -закажи через приложение
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Собирать «Продукты в глубинку» для пенсионеров будут 2 декабря в супермаркетах «Перекрёсток», «Дикси» и «Билла» 30.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Благотворительная акция «Продукты в глубинку» состоится 2 декабря во всех зеленоградских супермаркетах «Перекрёсток», «Дикси» и «Билла» (14:00—18:00). Этот марафон проводит впервые в 700 магазинах Москвы и Подмосковья «Фонд продовольствия «Русь». Собранные продукты волонтёры фонда распределят на 15 тысяч малоимущих пожилых людей в центральных областях страны.

Видео: Фонд продовольствия Русь / youtube.com

Чтобы принять участие в акции, нужно прийти с 14:00 до 18:00 в ближайший магазин «Перекрёсток», «Дикси» и «Билла», купить нескоропортящиеся продукты и отдать их волонтёрам, которые будут находиться в зоне после касс супермаркетов. Принимать в виде пожертвований будут: крупы, муку, растительное масло, овощные, фруктовые, мясные, рыбные консервы, сладости, чай.

Адреса зеленоградских магазинов, участвующих в акции: «Перекрёсток» — корпуса 124, 407, 900, 1471, 1549; площадь Юности, дом 2. «Дикси» — корпуса 241, 317А, 1204, 1824, 1825; Андреевка, дом 6Б и дом 43. «Билла» — корпус 1006А.

Как сообщили Zelenograd.ru специалисты фонда «Русь», собранные за четыре часа продукты отправят на склад банка продовольствия в Лобне, где волонтёры сформируют из них продуктовые наборы.

Жители, которые не успеют принять участие в марафоне в субботу, могут привезти продукты с 4 по 8 декабря в московский офис фонда около станции метро «Белорусская» по адресу: 3-я улица Ямского поля, 24.

Акция приглашает волонтёров — ими могут стать все желающие, для этого нужно заполнить анкету на сайте фонда. Сейчас в акции зарегистрировались волонтёрами около тысячи человек, в основном это студенты.

В среднем за 4-часовую волонтерскую смену в магазине удается собрать от 30 до 150 кг продуктов, по данным фонда. Организаторы заверили, что уже до Нового года одинокие пенсионеры из Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Орловской областей получат продовольственные подарки, собранные москвичами.

«Развозя продукты, волонтёры поздравляют пенсионеров с наступающим Новым Годом и Рождеством, общаются с ними, ведь среди жителей глубинки есть те, кто месяцами находится в одиночестве», сообщает сайт фонда.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Украсим ваш новый год: как ателье-бутик «Яблоки и Груши» создает праздничное настроение Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Федеральный семинар «Интернет для роста вашего бизнеса» Объявления
Обсуждение
Ирина Горячева
2 часа назад
Вообще то, такие продовольственные наборы должно быть делом местных властей.
А ещё лучше - сделать пенсии адекватными, а не то, что сейчас можно наблюдать когда пенсия меньше прожиточного минимума у человека, который лет 40 отработал на благо государства...
Да ещё и не известно куда пойдут собранные продукты со склада в Лобне...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ДЕАБРЕ

Скидка на плитку
10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Дарим пиццу -закажи через приложение
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В ДЕАБРЕ

Скидка на плитку
10%

Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама