Чтобы принять участие в акции, нужно прийти с 14:00 до 18:00 в ближайший магазин «Перекрёсток», «Дикси» и «Билла», купить нескоропортящиеся продукты и отдать их волонтёрам, которые будут находиться в зоне после касс супермаркетов. Принимать в виде пожертвований будут: крупы, муку, растительное масло, овощные, фруктовые, мясные, рыбные консервы, сладости, чай.

Адреса зеленоградских магазинов, участвующих в акции: «Перекрёсток» — корпуса 124, 407, 900, 1471, 1549; площадь Юности, дом 2. «Дикси» — корпуса 241, 317А, 1204, 1824, 1825; Андреевка, дом 6Б и дом 43. «Билла» — корпус 1006А.

Как сообщили Zelenograd.ru специалисты фонда «Русь», собранные за четыре часа продукты отправят на склад банка продовольствия в Лобне, где волонтёры сформируют из них продуктовые наборы.

Жители, которые не успеют принять участие в марафоне в субботу, могут привезти продукты с 4 по 8 декабря в московский офис фонда около станции метро «Белорусская» по адресу: 3-я улица Ямского поля, 24.

Акция приглашает волонтёров — ими могут стать все желающие, для этого нужно заполнить анкету на сайте фонда. Сейчас в акции зарегистрировались волонтёрами около тысячи человек, в основном это студенты.

В среднем за 4-часовую волонтерскую смену в магазине удается собрать от 30 до 150 кг продуктов, по данным фонда. Организаторы заверили, что уже до Нового года одинокие пенсионеры из Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Орловской областей получат продовольственные подарки, собранные москвичами.

«Развозя продукты, волонтёры поздравляют пенсионеров с наступающим Новым Годом и Рождеством, общаются с ними, ведь среди жителей глубинки есть те, кто месяцами находится в одиночестве», сообщает сайт фонда.