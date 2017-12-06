Студентов вузов и колледжей Зеленограда и Москвы приглашают поучаствовать в декабре в Молодёжном кейс-чемпионате от предприятий кластера «Зеленоград». Первый онлайн-тур по генерации идей проходит с 4 по 11 декабря (до 21:00). Команды решат 10 кейсов по материалам зеленоградских предприятий: «Что придет на смену кремнию в микроэлектронике?», «Продвижение устройства для измерения стрессогенного фактора», «Датчики интернет вещей» и другие. Победителям обещают предложения по стажировке и работе в компаниях.

Второй тур кейс-чемпионата пройдёт 12 декабря и будет очным: организаторы и компании-партнеры отберут команды с наиболее интересными идеями, которые займутся оценкой, структурированием и анализом своих идей, выбором и развитием тех из них, которые пригодны для внедрения. Сильнейшие команды в финале презентуют свои решения жюри — представителям предприятий. Награждение победителей назначено на 15 декабря.

Участвовать могут команды студентов численностью от трёх до пяти человек. Идёт онлайн-регистрация на соревнования.