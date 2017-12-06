Студентов вузов и колледжей Зеленограда и Москвы приглашают поучаствовать в декабре в Молодёжном кейс-чемпионате от предприятий кластера «Зеленоград». Первый онлайн-тур по генерации идей проходит с 4 по 11 декабря (до 21:00). Команды решат 10 кейсов по материалам зеленоградских предприятий: «Что придет на смену кремнию в микроэлектронике?», «Продвижение устройства для измерения стрессогенного фактора», «Датчики интернет вещей» и другие. Победителям обещают предложения по стажировке и работе в компаниях.
Второй тур кейс-чемпионата пройдёт 12 декабря и будет очным: организаторы и компании-партнеры отберут команды с наиболее интересными идеями, которые займутся оценкой, структурированием и анализом своих идей, выбором и развитием тех из них, которые пригодны для внедрения. Сильнейшие команды в финале презентуют свои решения жюри — представителям предприятий. Награждение победителей назначено на 15 декабря.
Участвовать могут команды студентов численностью от трёх до пяти человек. Идёт онлайн-регистрация на соревнования.
Эксклюзивные кейсы для чемпионата предоставили «Микрон» и НИИМЭ, НТ-МДТ, НПЦ «Элвис», ЭПИЭЛ, ЦМИТ «Поезд». К каждому кейсу прилагается описание ситуации, для которой команды должны методом «мозгового штурма» найти оптимальные решения с большим количеством идей:
- Кейс 1. «Работать в Зеленограде — престижно». Какие мероприятия должны провести предприятия, чтобы Зеленоград стал привлекательным рабочим местом для молодежи?
- Кейс 2. Перспективные ниши на мировом рынке для российских производителей микроэлектроники. Конкурентные подходы и основные ключи к успеху.
- Кейс 3. Как удержать отечественного потребителя (В2В) в условиях растущей ценовой конкуренции со стороны азиатских поставщиков (Что делать, чтобы клиента не увели китайцы).
- Кейс 4. Что придет на смену кремнию в микроэлектронике?
- Кейс 5. Стартапы | Бизнес-инкубатор «Зеленоград» — «Какие условия должен создать для вас бизнес-инкубатор „Зеленоград“, чтобы вы открыли технологический стартап?»
- Кейс 6. Ребрендинг логотипа. Идеи, эскизы или готовые варианты нового «логотипа” или «логотипа и фирменного знака” для компании «КвинтТех», сменившей область деятельности.
- Кейс 7. Продвижение устройства для измерения стрессогенного фактора, разработанного Центром Молодёжного Инновационного Творчества «Поезд» совместно с НИИ Физиологии.
- Кейс 8. Продвижение компании ЦМИТ «Поезд» в Зеленограде в условиях ограниченных ресурсов (бюджет и команда) — придумать каналы и форматы продвижения.
- Кейс 9. Датчики интернет вещей. Проанализировать, какие датчики интернет вещей уже существуют и предложить другой, новый, креативный сценарий использования таких датчиков.
- Кейс 10. Внедрение энергосберегающих технологий на ОАО «Демиховский машиностроительный завод».
Отрасли, по которым представлены кейсы: нано- и микроэлектроника, приборы и оборудование промышленного применения, IT-системы, информационные технологии и телекоммуникационное оборудование, Медицина. Два кейса являются межотраслевыми.
Планируется, что в кейс-чемпионате примут участие более 150 человек. Участники смогут получить опыт решения реальных практических задач, предложения о стажировке и трудоустройстве от компаний и значимую запись в резюме, а также пообщаться с первыми лицами предприятий. Возможно и участие в ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо».
Получить дополнительную информацию можно у администраторов группы «Молодежный кейс-чемпионат 2017» ВКонтакте (Екатерины Беговатовой и Максима Ильина) или по телефонам 8(929)559-4321, 8(926)593-3486.
Организаторы Молодежного кейс-чемпионата — МИЭТ, Московская торгово-промышленная палата и Корпорация развития Зеленограда.
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