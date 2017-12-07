Бетонировать зимой можно, равно и штукатурить, современные технологии это позволяют, уверенно ответили специалисты по благоустройству в управе Силино и районном «Жилищнике», равно и класть плитку. Если выявятся какие-то недостатки при эксплуатации, устранять их будет тот же «Жилищник» в рамках текущего ремонта.

При этом прораб на месте ремонта отвечает жителю: «Посмотрим на погодные условия, пока температура плюсовая, ещё можно работать».

«Жилищник района Силино» планировал вложить в благоустройство аллеи три миллиона рублей, но благодаря депутатам объем работ пересмотрели, и в итоге работы обойдутся в один миллион. Работы оплачиваются из средств стимулирования управы — это деньги, полученные от собранных штрафов и налогов, которые можно использовать для благоустройства. Видимо, это деньги управа передала «Жилищнику» недавно, поэтому работы и начались зимой.

В «Жилищнике», правда, объясняют иначе: есть основная программа благоустройства, когда подрядчик работ приходит по результатам конкурсов. После снижения начальной суммы работ в процессе торгов остаются деньги. Их управа и передает управляющей организации после проведения плановых конкурсов по благоустройству на текущий год.