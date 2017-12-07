На «Аллее новорожденных» между корпусам 1120 и 1130 разобрали бордюр на части пешеходной дорожки и сняли облицовку на входе. Зачем это делают, на какие деньги, и почему зимой, Zelenograd.ru разбирался вместе с ответственными за ремонт.
«Управа решила сделать подарок к Новому году — заменить прилично выглядящие бордюры, — возмущается местный житель Иван Чернов. — Разумеется, за счёт жильцов, но о необходимости ремонта у них, как полагается, не поинтересовались. Работы ведутся, таджики стараются, а аллея даже не почищена. Главное, быстрее справиться с приказом руководства. По традиции, на месте работ не висит никакой информации по объему и срокам, исполнителям и телефонам для связи».
Заменить бордюры и облицовку, поставить новые урны на пешеходной зоне внутри микрорайона решили еще летом, депутаты района Силино одобрили эти планы. Правда, после споров с управой, которая, в числе прочего, хотела посадить на этой аллее множество кустарников. Зачем, непонятно, рассказали Zelenograd.ru в районном совете депутатов, — зелени там достаточно. А вот натуральный камень, которым облицован вход на аллею, буквально сыпался. Управа и «Жилищник» согласилась, что вместо озеленения надо заняться ремонтом и обновлением. Также здесь поставят 15 урн и заменят ограждение.
Бетонировать зимой можно, равно и штукатурить, современные технологии это позволяют, уверенно ответили специалисты по благоустройству в управе Силино и районном «Жилищнике», равно и класть плитку. Если выявятся какие-то недостатки при эксплуатации, устранять их будет тот же «Жилищник» в рамках текущего ремонта.
При этом прораб на месте ремонта отвечает жителю: «Посмотрим на погодные условия, пока температура плюсовая, ещё можно работать».
«Жилищник района Силино» планировал вложить в благоустройство аллеи три миллиона рублей, но благодаря депутатам объем работ пересмотрели, и в итоге работы обойдутся в один миллион. Работы оплачиваются из средств стимулирования управы — это деньги, полученные от собранных штрафов и налогов, которые можно использовать для благоустройства. Видимо, это деньги управа передала «Жилищнику» недавно, поэтому работы и начались зимой.
В «Жилищнике», правда, объясняют иначе: есть основная программа благоустройства, когда подрядчик работ приходит по результатам конкурсов. После снижения начальной суммы работ в процессе торгов остаются деньги. Их управа и передает управляющей организации после проведения плановых конкурсов по благоустройству на текущий год.
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